'फलाहार में भी मिलावट, BJP राज में हिंदू खतरे में', दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोग तो AAP ने रेखा सरकार को घेरा

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. आज नवरात्रि का दूसरा दिन है. सोमवार रात दिल्ली से स्वास्थ्य संबंधी से जुड़ी परेशान करने वाली ख़बर सामने आई है. नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में क़रीब 150 से 200 लोग नवरात्रि के दौरान कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ गए. इनमें से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस ने बताया कि जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी और लाल बाग जैसे इलाकों में बीमार पड़ने का मामला सामने आया. सुबह क़रीब छह बजकर दस मिनट पर उन्हें उससे जुड़ी पहले कॉल आई. इसके बाद कॉल आने का सिलसिला लगातार जारी रहा.
अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध फूड प्वाइजनिंग ने इलाके में चिंता पैदा कर दी, खासकर क्योंकि नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपवास कर रहे थे.
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला
कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला है.
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'CM साब, आज भाजपा के राज में सनातनी व्रत के फलाहार में भी गंभीर मिलावट शुरू हो गई है , आज लगता है हिंदू सही में खतरे में है. सैकड़ों सनातनी हिंदू मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से आज अस्पताल में दाखिल हैं, अस्पतालों में सारी दवाईयां भी उपलब्ध नहीं हैं. आपको डांडिया खेलने से फुर्सत मिल जाये तो इन अस्पतालों की सुध ज़रूर लीजिएगा. पुलिस आपकी, MCD का हेल्थ लाइसेंस डिपार्टमेंट आपका, फ़ूड सेफ्टी विभाग आपकाm ऊपर से नीचे तक सब आपकी भाजपा के आधीन है.'
यह भी पढ़ें: AAP ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा- राजेंद्र नगर के पार्कों में फैला ड्रग्स का आतंक
CM साब,— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 23, 2025
आज भाजपा के राज में सनातनी व्रत के फलाहार में भी गंभीर मिलावट शुरू हो गई है , आज लगता है हिंदू सही में खतरे में है
सैकड़ों सनातनी हिंदू मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से आज अस्पताल में दाखिल हैं, अस्पतालों में सारी दवाईयां भी उपलब्ध नहीं हैं।
आपको डांडिया खेलने से… pic.twitter.com/3gABN6XrtS
पुलिस ने दुकानदारों, ठेले वालों और स्थानीय निवासियों को मामले के प्रति तुरंत अलर्ट कर दिया है ताकि आगे और पैनिक न फैले. पुलिस ने बताया कि इस मामले की सूचना खाद्य विभाग को भी दे दी गई है ताकि वे आवश्यक कार्रवाई कर सकें. खासतौर पर स्थानीय बाजारों में बिक रहे कुट्टू आटे की गुणवत्ता की जांच की जाएगी. कुट्टू का आटा स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, इसलिए इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.