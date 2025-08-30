'राहुल गांधी माफी मांगे...', BJP का कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, दिल्ली BJP अध्यक्ष-सांसद समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा के मंच से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा भाषा का इस्तेमाल करने का मामला बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है. देशभर के कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है.

आज (शनिवार) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने को लेकर कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर ज़ोरदार प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की. प्रदर्शन के दौरान सचदेवा ने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनके मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गईं, जहां राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे.

BJP ने की राहुल-सोनिया से माफी की मांग

कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराए और राहुल गांधी से माफी की मांग की. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 'यह अपराध माफी के लायक नहीं है. राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई गाली-गलौज की भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता का अपमान करना देश की हर मां का अपमान है. मैं सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहता हूं कि वे इसे कैसे स्वीकार कर सकती हैं, जबकि वे स्वयं भी मां हैं."

प्रदर्शन के दौरान हिरासत

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को छितर बीतर करने के लिए वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल किया. बाद में वीरेंद्र सचदेवा, सांसद कमलजीत शेरावत और कई पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

स्मृति ईरानी ने क्या कहा?

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, 'राजनीति में मतभेद हो सकते हैं. लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए की सीमाएं लांघ दी जाएं. प्रधानमंत्री का पद मारे देश की संवैधानिक गरिमा का प्रतीक है. यह करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है. किसी के मां का अपमान करने हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है.'

क्या है पूरा मामला?

बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं. दरभंगा में कांग्रेस के 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक सभा आयोजित की गई. इस सभा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणियां की.

इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें अभद्र टिप्पणियां मंच से एक शख्स के द्वारा की जा रही है. वीडियो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे थे. हालांकि, ये तीनों मंच पर मौजूद नहीं थे.

