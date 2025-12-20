scorecardresearch
 
दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा, पायलट ने पैसेंजर को 7 साल की बेटी के सामने पीटा, सदमे में आया परिवार

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एक यात्री के साथ कथित रूप से मारपीट का मामला सामने आया है. यात्री ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट पर हमला करने का आरोप लगाया है. पीड़ित का दावा है कि घटना के दौरान वो अपने परिवार और छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रहा था. मामला सामने आने के बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने आरोपी पायलट को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर एअर इंडिया के पायलट पर यात्री के साथ मारपीट के आरोप लगे.
दिल्ली एअरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एक यात्री ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अंकित दीवान नाम के यात्री ने दावा किया है कि उनके साथ पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने ना सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उन पर शारीरिक हमला भी किया, जिससे वह लहूलुहान हो गए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों के बाद यह मामला तूल पकड़ गया है. पीड़ित यात्री का कहना है कि इस घटना ने उनकी पूरी छुट्टी बर्बाद कर दी और उनका परिवार, खासकर उनकी 7 साल की बेटी अब भी सदमे में है.

यात्री ने दावा किया है कि पायलट ने उसके साथ मारपीट की. 7 साल की बेटी के सामने पीटा गया. इस वारदात के बाद से बेटी सदमे में है. इस घटना के बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी किया और खेद जताया है. इसके साथ ही आरोपी पायलट को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया.

पीड़ित यात्री ने क्या आरोप लगाया?

यात्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा- मुझे और मेरे परिवार को सिक्योरिटी चेक के लिए उस लाइन में जाने के लिए कहा गया, जिसका इस्तेमाल स्टाफ करता है क्योंकि हमारे साथ एक 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था. स्टाफ मेरे आगे लाइन ब्रेक रहा था. जब मैंने टोका तो कैप्टन वीरेंद्र नाराज हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप अनपढ़ हैं और क्या ये साइन नहीं पढ़ सकते जिस पर लिखा है कि ये एंट्री स्टाफ के लिए है.

इसके बाद कहासुनी हो गई और पायलट ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मुझे खून निकल आया. पायलट की शर्ट पर लगा खून भी मेरा ही है. मेरी छुट्टियां खराब हो गईं. मेरी 7 साल की बेटी ने अपने पिता को बेरहमी से पिटते हुए देखा. वो अभी भी सदमे में है और डरी हुई है.

एअर इंडिया ने क्या कहा...

घटना सामने आने के बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने पायलट के व्यवहार पर खेद जताया और आधिकारिक बयान जारी किया है. एयरलाइन ने कहा है कि आरोपी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

कंपनी के प्रवक्ता ने बयान में कहा, हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना की जानकारी मिली है, जिसमें हमारा एक कर्मचारी शामिल था. यह कर्मचारी किसी अन्य एयरलाइन की फ्लाइट से यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था और उसका एक अन्य यात्री के साथ विवाद हुआ. हम इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं. संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से आधिकारिक ड्यूटी से हटा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. एअर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने कर्मचारियों से बेहतर आचरण और पेशेवर व्यवहार की अपेक्षा की. कंपनी का कहना था कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर समय जिम्मेदारी से पेश आएं.

