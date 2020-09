कल मॉस्को के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, SCO बैठक में लेंगे हिस्सा

भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को रूस के मॉस्को के लिए रवाना होंगे. राजनाथ सिंह का ये दौरा तीन दिन का होगा. जहां पर उन्हें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना है.



आपको बता दें कि इससे पहले भी जब चीन के साथ गलवान घाटी में विवाद हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर गए थे. तब राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर जश्न में शामिल हुए थे.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh will leave for Moscow tomorrow on a three day visit to Russia. He will attend the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Defence Ministers’ meeting during his visit.