Weather Forecast: ओडिशा समेत इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया साइक्लोन अलर्ट

IMD Weather Forecast Latest Updates: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में परिवर्तित होकर सोमवार सुबह ओडिशा के तट को पार कर गया है. जिसकी वजह से राज्य में भारी बारिश देखने को मिली है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटे में ये दबाव उत्तरी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचने की संभावना जताई है. जिसकी वजह से इन स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश (Heavy Rain) देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग (IMD) ने इन राज्यों के लिए साइक्लोन (Cyclone) अलर्ट भी जारी किया है.

इन राज्यों में अगले 4-5 दिनों तक बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान गुजरात, उत्तरी कोंकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा अगले तीन दिनों के दौरान तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में भी बारिश के आसार हैं.

At 1130 hrs IST of 13th September, Deep Depression centred about 70 km west-northwest of Chandbali and about 90 km east- southeast of Keonjhargarh (Odisha). To move west-northwestwards across north interior Odisha, north Chhattisgarh & Madhya Pradesh during next 48 hours. pic.twitter.com/y6ANOLpTib