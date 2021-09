Rain Today: दिल्ली में गरज के साथ तेज बारिश, हरियाणा समेत इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Today Weather Forecast: उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है. कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. दिल्ली में देर रात से घोर-गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी है. दिल्ली में रात से हो रही बारिश से सड़कों पर फिर पानी भरने (Waterlogging) लगा है.मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और आस-पास के इलाकों में आज (शनिवार) हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं, शाम को दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है.

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Jorbagh area



India Meteorological Department predicts 'moderate to heavy intensity rain' at many places of Delhi'. pic.twitter.com/9IOq3AMb3n

Waterlogged in Delhi: बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव

Continuous rain causes waterlogging in several parts of Delhi; visuals from Moti Bagh and RK Puram. pic.twitter.com/HpXtex5w7w — ANI (@ANI) September 11, 2021

मौसम विभाग (IMD) ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है. IMD के मुताबिक मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौत, बागपत, पिलखुआ, नरोरा, अनूपशहर, जहांगीराबाद, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा और आस-पास के इलाकों में अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश हो सकती है.

वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, करनाल, राजौंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, खरखोदा, जींद, रोहतक, झज्जर और आस-पास के क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी.

Gangoh, Deoband, Muzaffarnagar, Bijnaur, Chandpur, Hastinapur, Khatauli, Sakoti Tanda, Daurala, Modinagar, Amroha, Kithor, Garhmukteshwar, Anupshahar, Jahangirabad (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/FrPzdNKxOy

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 11, 2021

दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान (Temperature) में गिरावट आई है. दिल्ली में 11 सितंबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जो सामान्य से कम है.

हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने हरियाणा और राजस्थान में भी बारिश की संभावना जताई है. वहीं, पंजाब में भी कई दिनों से कमजोर पड़ा मॉनसून (Monsoon) फिर एक्टिव होने जा रहा है. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने का अनुमान जताया है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों और इससे सटे पूर्वी राजस्थान पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. जबकि मॉनसून की ट्रफ बीकानेर, कोटा, गुना, सिद्धि, अंबिकापुर, पुरी और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी से गुजर रही है. जिसके चलते उत्तर भारत की मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ बारिश देखने को मिल रही है.