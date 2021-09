Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी में बना कम दवाब का क्षेत्र, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Weather Forecast Latest Updates: पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. जो अगले 48 घंटों में पश्चिम उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है. साथ ही ये निम्न दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर डिप्रेशन में भी तब्दील हो सकता है. वहीं, मॉनसून की ट्रफ रेखा जैसलमेर, पूर्वी राजस्थान के ऊपर होते हुए सतना, अंबिकापुर, बालासोर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से गुजर रही है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 4-5 दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में ठीक-ठाक बारिश देखने को मिल सकती है.

उत्तर भारत के इन राज्यों में 15 सितंबर तक बारिश का अनुमान

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आस-पास के राज्यों में 16-17 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है. जबकि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में 15 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां एक्टिव रहने का अनुमान है.

WELL MARKED LOW PRESSURE (WML) AREA OVER NORTHWEST BAY OF BENGAL AT 0300 UTC OF TODAY, THE 12TH SEPT. IT IS VERY LIKELY TO MOVE WEST-NORTHWESTWARDS AND CONCENTRATE INTO A DEPRESSION OVER NORTHWEST BOB AND ADJOINING AREAS OF NORTH ODISHA­WEST BENGAL COASTS DURING NEXT 12 HOURS. pic.twitter.com/9yCD93AalV