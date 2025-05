Cyber Attacks From Pakistan: समझौते के बाद भी भारत पर साइबर हमले कर रहा पाकिस्तान, इन देशों से भी हो रहे हमले

cyber attacks from pakistan: भारत-पाक समझौते के बावजूद भारत पर साइबर हमले जारी हैं. 1.5 करोड़ हमलों में से 150 सफल रहे. महाराष्ट्र साइबर ने फेक न्यूज हटाई, 600 करोड़ की ठगी रोकी और 6 युवकों को लाओस से छुड़ाया. ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं और फर्जी खबरों पर अभियान चलाया जा रहा है.

Continuous hacks of several Maharashtra government websites are being reported on daily basis. (Representational photo)