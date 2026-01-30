'मेरी लेडी लव जैकलिन का सपना था...', RCB को खरीदना चाहता है महाठग सुकेश, दिया ₹8300 करोड़ का ऑफर

जेल में बंद कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर ने डायजियो (Diageo) को एक पत्र लिखकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का मालिकाना हक और ऑपरेशनल कंट्रोल खरीदने की पेशकश की है. ग्लोबल ड्रिंक्स कंपनी डायजियो आरसीबी की प्रमोटर है. सुकेश ने अपनी कंपनी LS Holdings के नाम से 1 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 8,300 करोड़ रुपये) का ऑफर दिया है. उसने दावा किया है कि यह हाल ही में बिकी गई किसी अन्य IPL टीम से कहीं बेहतर ऑफर है.

और पढ़ें

सुकेश ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि उसका प्रस्ताव अदार पूनावाला के संभावित प्रस्ताव से बेहतर और व्यावहारिक है. हाल ही में खबर आई थी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और पूनावाला फिनकॉर्प के अध्यक्ष अदार पूनावाला आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खरीद सकते हैं. सुकेश ने पत्र में लिखा है कि उसकी कंपनी LS Holdings ने आरसीबी की ब्रांड वैल्यू, लेगसी और कमर्शियल पोटेंशियल को देखते हुए यह पेशकश की है.

उसने कहा है कि यह एक ऑल-कैश डील होगी, जिसमें सभी संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स और लीग एंटाइटलमेंट शामिल होंगे. ऑफर ड्यू डिलिजेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के अधीन होगा. सुकेश ने आरसीबी की प्रमोटर कंपनी को लिखे अपने पत्र में कहा है, 'मुझे पता है कि हाल ही में किसी अन्य ग्रुप ने आरसीबी को ऑफर दिया है, लेकिन मेरा ऑफर रियलिस्टिक है, जो हाल ही में बिकी किसी IPL टीम से ज्यादा है. हम 48 घंटों में फुल सेटलमेंट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बिना किसी थर्ड पार्टी फंडिंग के.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: RCB को खरीदने की रेस में अदार पूनावाला... फ्रेंचाइजी के लिए लगाएंगे बड़ी बोली

जैकलीन के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होगा: सुकेश

सुकेश ने आरसीबी को लेकर अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का भी जिक्र किया है. उसने कहा है, 'RCB मेरी होम टीम है, मेरे दिल में विशेष जगह रखती है. अगर यह अधिग्रहण हो जाता है, तो यह हर उस लड़के के लिए उदाहरण बनेगा जो बड़े सपने देखता है कि कोई सपना इतना बड़ा नहीं जो हासिल न किया जा सके. मेरी पार्टनर और लेडी लव जैकलिन फर्नांडिस का भी सपना था कि उनकी कोई स्पोर्ट्स टीम हो. IPL टीम से बड़ा कुछ नहीं. अगर यह हो जाता है, तो जैकलीन के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होगा.'

सुकेश ने पत्र में अपनी कानूनी मुश्किलों का भी जिक्र किया है और कहा कि उसके खिलाफ लगे सभी आरोप सिर्फ आरोप हैं, किसी अदालत में साबित नहीं हुए. उसने स्पष्ट किया कि LS Holdings (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड, USA, लंदन, दुबई, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, रूस और स्वीडन में ऑपरेशनल) पर कोई कानूनी केस नहीं है. वह कंपनी का बैलेंस शीट, टर्म शीट, टैक्स कंप्लायंस आदि सब कुछ शेयर करने को तैयार है और जरूरत पड़ने पर पूरा अमाउंट एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) में भी डाल सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: च‍िन्नास्वामी स्टेड‍ियम ट्रेजडी से सबक! IPL 2026 से पहले RCB ने क्यों ल‍िया AI का सहारा? उठाया ये बड़ा कदम

एस्क्रो (Escrow) अकाउंट एक वित्तीय या कानूनी व्यवस्था है, जिसमें खरीदार और विक्रेता के बीच किसी तीसरे निष्पक्ष पक्ष (एजेंट या बैंक) द्वारा पैसे, संपत्ति या दस्तावेजों को तब तक सुरक्षित रखा जाता है, जब तक कि अनुबंध (Contract) की सभी शर्तें पूरी न हो जाएं. सुकेश ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि वह IPL गवर्निंग काउंसिल और BCCI के सभी नियमों का पालन करने को तैयार है. उसने डायजियो से लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) की स्वीकृति मांगी है, ताकि पेशकश पर विस्तार से चर्चा शुरू हो सके.

---- समाप्त ----