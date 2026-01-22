RCB को खरीदने की रेस में अदार पूनावाला... फ्रेंचाइजी के लिए लगाएंगे बड़ी बोली

भारतीय उद्योगपति और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के सीईओ अदार पूनावाला ने आधिकारिक रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. आईपीएल 2025 के बाद RCB की संभावित बिक्री को लेकर चल रही अटकलों के बीच यह पहली बार है, जब पूनावाला ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी है.
अदार पूनावाला ने 22 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आने वाले कुछ महीनों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की तैयारी कर रहा हूं. यह आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है.'
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला IPL खिताब जीता था. इसके तुरंत बाद फ्रेंचाइजी के मालिकों ने टीम को बेचने का मन बनाया. RCB की मालिक डियाजियो (Diageo) फ्रेंचाइजी की बड़ी फैन फॉलोइंग का फायदा उठाना चाहती है, जो पुरुष व महिला दोनों टीमों के खिताब जीतने के बाद काफी बढ़ी है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक डियाजियो 31 मार्च 2026 तक बिक्री प्रक्रिया पूरी करना चाहता है. डियाजियो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को भेजे गए पत्र में इस प्रक्रिया को रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) में अपने निवेश की 'स्ट्रैटेजिक रिव्यू' बताया है. आरसीएसपीएल United Spirits Ltd. की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो डियाजियो की सहायक इकाई है.
RCB की बिक्री को लेकर अटकलें पहली बार तब तेज हुई थीं, जब पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी ने सितंबर 2025 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था. ललित मोदी ने लिखा था, 'आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी खासतौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बिक्री को लेकर काफी अफवाहें हैं. पहले कई ऑफर ठुकराए गए थे, लेकिन अब लगता है कि मालिकों ने इसे बेचने का फैसला कर लिया है.'
उन्होंने आगे कहा था कि RCB जैसी मजबूत ब्रांड वैल्यू वाली टीम नया रिकॉर्ड वैल्यूएशन सेट कर सकती है और यह आईपीएल के भविष्य के लिए एक नया बेंचमार्क बनेगा.
कौन हैं अदार पूनावाला?
अदार पूनावाला भारत के सबसे चर्चित और प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक हैं. वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है. इसके अलावा वह पूनावाला फिनकॉर्प के चेयरमैन भी हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन उत्पादन में उनकी भूमिका के कारण उन्हें वैश्विक पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने फाइनेंस, रियल एस्टेट और एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी बड़े निवेश किए. रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनावाला परिवार की कुल संपत्ति करीब 22.1 अरब डॉलर है.