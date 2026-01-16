scorecardresearch
 
च‍िन्नास्वामी स्टेड‍ियम ट्रेजडी से सबक! IPL 2026 से पहले RCB ने क्यों ल‍िया AI का सहारा? उठाया ये बड़ा कदम

PL 2026 में चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. RCB ने क्राउड कंट्रोल और सेफ्टी बढ़ाने के लिए 300–350 AI कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया है. फ्रेंचाइज़ी इस पर करीब 4.5 करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार की मंजूरी अभी बाकी है.

बेंगलुरु में 2025 में RCB के चैम्प‍ियन बनने के बाद मची थी भगदड़ (File Photo: AP)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों के आयोजन को लेकर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है. इसी बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्टेडियम में AI-सक्षम सर्विलांस कैमरे लगाने का प्रस्ताव रखा है.

दरअसल, 4 जून 2025 को RCB की खिताबी जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद से अब तक चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मुकाबला आयोजित नहीं किया गया है. हाल ही में राज्य सरकार ने सुरक्षा मानकों के पालन ना होने का हवाला देते हुए विजय हजारे ट्रॉफी मैचों की अनुमति भी नहीं दी थी.

'हम क्रिकेटरों के पीछे क्यों भागते हैं...', बेंगलुरु के च‍िन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौतें, भड़के लोग, RCB पर फूटा गुस्सा

IPL

RCB ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को भेजे गए औपचारिक प्रस्ताव में स्टेडियम में 300 से 350 AI-इनेबल्ड कैमरे लगाने का सुझाव दिया है. फ्रेंचाइजी के मुताबिक, यह सिस्टम भीड़ की आवाजाही, कतारों, एंट्री और एग्ज‍िट पॉइंट्स पर नजर रखने में मदद करेगा. साथ ही अनधिकृत प्रवेश पर रियल-टाइम में निगरानी भी की जा सकेगी.

इस तकनीक के जरिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और KSCA को बेहतर तरीके से क्राउड कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी. हालांकि, स्टेडियम में मैचों की अनुमति अब भी माइकल डी'कुन्हा आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर निर्भर करेगी.

RCB ने साफ किया है कि AI सर्विलांस सिस्टम की पूरी लागत फ्रेंचाइजी खुद वहन करेगी. इस एकमुश्त खर्च का अनुमान करीब 4.5 करोड़ रुपये लगाया गया है.

फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि IPL 2026 में RCB अपने होम मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी या नहीं. मंजूरी न मिलने की स्थिति में फ्रेंचाइजी पुणे जैसे वैकल्पिक शहरों में अपने मुकाबले कराने के विकल्प पर भी विचार कर रही है. आने वाले दिनों में सरकार और KSCA की ओर से अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

 

