दिल्ली: एयरपोर्ट स्टाम्प से कांग्रेस नेता की त्वचा पर पड़े काले निशान, मंत्री से की शिकायत

कांग्रेस नेता मधु गौड़ याक्षी ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को स्टाम्प लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कमेकिल की ओर उड्डन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है. हैदराबाद के कांग्रेस नेता ने एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारियों द्वारा स्टाम्प लगाने के बाद उनके त्वचा का रंग काला पड़ गया है.

मधु गौड़ याक्षी ने अपनी कलाई की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, "प्रिय हरदीप सिंह पुरी जी, क्या आप दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आ रहे यात्रियों के स्टाम्पिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कल मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर मुहर लगाई गई थी, और अब देखिए मेरा हाथ कैसा हो गया है."

बता दें कि कांग्रेस नेता ने ट्वीट में अपने हाथ की जो तस्वीरें डाली हैं वो लोगों को डरा सकती हैं. स्टाम्प की वजह से उनकी त्वचा काली दिख रही है, त्वचा पर हल्की सूजन भी दिख रही है.

Dear @HardeepSPuri Ji, can you please look into the chemical being used at Delhi airport for stamping on passengers coming from abroad? Yesterday I was stamped at @DelhiAirport and this is how my hands look now. pic.twitter.com/Gt1tZvGc8L