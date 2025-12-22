scorecardresearch
 
'भारत की वोटर लिस्ट में सिर्फ भारतीय होने चाहिए', BLOs की बैठक में बोले CEC ज्ञानेश कुमार

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची का पारदर्शी होना जरूरी है और इसमें केवल भारतीय नागरिकों के नाम होने चाहिए. उन्होंने बताया कि देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है और अब तेलंगाना में भी यह प्रक्रिया शुरू होगी.

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार. (Photo: PTI)
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार. (Photo: PTI)

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि समय-समय पर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन जरूरी है और इसमें सिर्फ भारतीय नागरिकों के नाम होने चाहिए. तेलंगाना के बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. बीएलओ भारत की चुनाव प्रणाली की रीढ़ हैं और वोटर लिस्ट पारदर्शी हो यह उनकी निष्ठा व ईमानदारी पर निर्भर करता है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वैश्विक समुदाय भारत के चुनावों पर नजर रखता है ताकि समझ सके कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे कार्य करता है. उन्होंने कहा, 'बिहार के बीएलओ ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान देश को रास्ता दिखाया. एसआईआर के तीसरे चरण में तेलंगाना पूरे देश को दिखाएगा कि यह अभियान कैसे किया जाना चाहिए. बिहार में एसआईआर बेदाग तरीके से पूरा हुआ. मतदाता सूची से 22 लाख मृतक, 36 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित और सात लाख फर्जी मतदाता हटाए गए. बिहार में एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 7.5 करोड़ मतदाता थे.'

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को एक भी शिकायत नहीं मिली. बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं भी पुनर्मतदान और पुनर्गणना की जरूरत नहीं पड़ी. बिहार के बीएलओ को बधाई देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 'समय-समय पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना पड़ता है. तेलंगाना में भी एसआईआर किया जाएगा. ऐसी मतदाता सूची तैयार करें जिसमें केवल पात्र भारतीय नागरिकों के नाम हों. यह आपका काम है और लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.'

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची के वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है और देश के 12 राज्यों में यह अभियान चल रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा, 'मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिक होने चाहिए. एक भी बाहरी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी धर्म का हो. यहां की मतदाता सूची में सिर्फ भारतीय होने चाहिए.' हाल ही में स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (International IDEA) के सदस्य देशों की काउंसिल की 2026 के लिए अध्यक्षता ग्रहण करने वाले ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह भारत के चुनाव आयोग को विश्व की सबसे विश्वसनीय एवं इनोवेटिव इलेक्शन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वैश्विक मान्यता को दर्शाता है.

---- समाप्त ----
