scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'चर्च में प्रार्थना करना सिर्फ दिखावा', PM मोदी की क्रिसमस चर्च यात्रा पर कैथोलिक पत्रिका ने उठाए सवाल

कैथोलिक चर्च की मुखपत्र ‘दीपिका’ ने पीएम मोदी की क्रिसमस चर्च यात्रा पर सवाल उठाए हैं. पत्रिका ने ईसाइयों पर बढ़ते हमलों और सरकार की चुप्पी को लेकर तीखी टिप्पणी की. संपादकीय में इसे अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया गया है.

Advertisement
X
कैथोलिक पत्रिका 'दीपिका' ने प्रधानमंत्री की चर्च यात्रा पर सवाल उठाए हैं. (Photo-PIB)
कैथोलिक पत्रिका 'दीपिका' ने प्रधानमंत्री की चर्च यात्रा पर सवाल उठाए हैं. (Photo-PIB)

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने हाल ही में क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन का दौरा किया था. अब इसे लेकर कैथोलिक चर्च की मुखपत्र पत्रिका ‘दीपिका’ ने तीखे सवाल खड़े किए हैं.

पत्रिका में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि एक ओर हिंदू राष्ट्रवादी क्रिसमस की सजावट को नष्ट कर हिंसा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री चर्च में प्रार्थना कर रहे थे. उनका चर्च जाकर प्रार्थना करना संदेह पैदा करता है.

संपादकीय में सवाल किया गया है कि क्या यह दौरा देश के नागरिकों के लिए था या फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक संदेश देने की कोशिश? पत्रिका का कहना है कि यदि प्रधानमंत्री की मंशा वास्तव में देश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने की होती, तो हमलों की खुलकर निंदा की जाती और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नजर आती.

सम्बंधित ख़बरें

Artists achieving remarkable feats from Manipur to Kashi
BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने की PM मोदी की तारीफ, देखें
Digvijaya Singh
Digvijaya Singh के बयान पर बंटी Congress!
PM Modi
राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और आत्मविश्वास से भरा 2025... PM मोदी ने 'मन की बात' में गिनाईं देश की उपलब्धियां
PM Modi Mann Ki Baat: मन की बात के 129वें एपिसोड में क्या बोले PM मोदी?
PM मोदी ने 'मन की बात' में भारतीय युवाओं पर क्या कहा?

यह भी पढ़ें: क्रिसमस पर पीएम मोदी के चर्च जाने के क्या मायने, समझें

संपादकीय में लिखा है कि भाजपा के 11 वर्षों के शासनकाल में अल्पसंख्यकों, खासकर ईसाइयों पर हमले कोई नई बात नहीं हैं. संपादकीय के मुताबिक, सरकार की चुप्पी और शिकायतों पर कार्रवाई न होना अल्पसंख्यक समुदाय को हमलों से भी ज्यादा डराता है.

Advertisement

सरकार पर उठाए सवाल

पत्रिका ने यह भी कहा कि केवल सरकार को ज्ञापन सौंपने से समस्या का समाधान नहीं होगा. क्रिसमस के दौरान हुए हमलों को संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए अदालत का रुख करने की जरूरत जताई गई है.

संपादकीय में कमजोर विपक्ष और अल्पसंख्यक नेतृत्व पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो कानूनी समाधान लागू करने में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं. आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वर्ष 2024 में ही ईसाइयों के खिलाफ 834 हिंसक घटनाएं दर्ज हुईं, जबकि इस साल नवंबर तक 706 मामले सामने आ चुके हैं.

भाजपा द्वारा इन आंकड़ों को आधिकारिक न मानने पर भी पत्रिका ने सवाल उठाया है और कहा है कि सरकार यह स्पष्ट नहीं करती कि इन आंकड़ों में क्या खामी है. साथ ही, ‘धर्मांतरण’ के आरोपों और ‘घर वापसी’ जैसे अभियानों पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप भी लगाया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement