नागपुर में क्रिसमस जश्न के दौरान विवाद खूनी संघर्ष में बदला, 1 की मौत, 1 घायल

नागपुर में क्रिसमस के जश्न के दौरान डैबो क्लब के बाहर विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. दो समूहों के बीच बहस के बाद आरोपियों ने लोहे की रॉड और ईंटों से हमला किया. इस हमले में 28 वर्षीय प्रणय नरेश नन्नवरे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 34 वर्षीय गौरव कर्दा घायल हो गए. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई है.

मामले की गहन जांच की जा रही है.(Photo: Representational)

नागपुर में क्रिसमस के जश्न के दौरान शुक्रवार तड़के एक ढाबे के बाहर हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना सुबह करीब 4 बजे प्राइड स्क्वायर के पास हुई, जो सोनेगांव थाना क्षेत्र में आता है. पुलिस के मुताबिक, दोनों युवक दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

क्लब के अंदर शुरू हुआ विवाद

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डाबो क्लब में पार्टी कर रहे दो अलग-अलग समूहों के बीच पहले अंदर ही कहासुनी हो गई थी. बताया गया कि पीड़ितों के साथ मौजूद एक महिला के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ. उस समय मामला किसी तरह शांत करा दिया गया था.

हालांकि, क्लब से बाहर निकलने के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया. पहले जुबानी बहस हुई और फिर हालात तेजी से बिगड़ गए. झगड़ा पास में खड़े एक वाहन के नजदीक पहुंच गया, जहां अचानक हिंसा भड़क उठी.

धारदार हथियारों से हमला

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने धारदार हथियारों, लोहे की रॉड और ईंटों से हमला किया. हमले में 28 वर्षीय प्रणय नरेश नन्नावरे गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

वहीं, 34 वर्षीय गौरव बृजलाल करदा इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और वे अस्पताल में भर्ती हैं. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

हत्या का मामला दर्ज, तलाश जारी

इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कई नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं.

पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की गहन जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
