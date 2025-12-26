scorecardresearch
 
हिमाचल में क्रिसमस का धमाल... मनाली में उमड़े सैलानी, अलग-अलग राज्यों से पहुंचीं 3000 से ज्यादा गाड़ियां

मनाली में क्रिसमस पर रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी. माल रोड पर डीजे जश्न, शॉपिंग और घूमने के लिए हजारों सैलानी पहुंचे. 3000 से ज्यादा निजी वाहन और दिल्ली से 150 वोल्वो बसें आईं. अब नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हैं.

मनाली में माल रोड पर क्रिसमस का जश्न (Photo: Manmindar Arora/ITG)
हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में क्रिसमस के मौके पर हजारों सैलानियों ने पहुंचकर जश्न मनाया. बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों ने बुधवार और गुरुवार को मनाली के माल रोड पर डीजे की धुन पर जमकर डांस किया. इस पर्व को मनाने के लिए 3000 से ज्यादा निजी वाहन और दिल्ली से करीब 150 वोल्वो बसें शहर पहुंची. 

सैलानियों ने यहां जमकर शॉपिंग की और मॉल रोड की चहल-पहल का आनंद लिया. मनाली के स्थानीय कारोबारियों ने इस भीड़ को देखते हुए पर्यटकों के मनोरंजन के लिए विशेष इंतजाम किए थे. 

अब मनाली में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं.

माल रोड पर डीजे का जश्न...

क्रिसमस की शाम मनाली का माल रोड पूरी तरह से पैक रहा. यहां दूर-दूर से आए सैलानी डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए. जयपुर से आई पर्यटक रश्मि ने बताया कि वे क्रिसमस मनाने यहां जल्दी पहुंच गई थीं. उन्होंने माल रोड पर काफी शॉपिंग की और शाम को डीजे नाइट का भरपूर आनंद लिया. मनाली के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिनभर रौनक बनी रही. सैलानियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था.

वोल्वो बसें और गाड़ियों का रेला

मनाली में इस बार क्रिसमस पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी है. गुरुवार शाम तक मनाली में तीन हजार से ज्यादा पर्यटक गाड़ियां दाखिल हुईं. इसके अलावा, दिल्ली से करीब 150 वोल्वो बसें पर्यटकों को लेकर मनाली पहुंचीं. इतनी बड़ी तादाद में सैलानियों के आने से माल रोड सहित आसपास के इलाकों में जबरदस्त चहल-पहल रही. पर्यटकों के आने का सिलसिला बुधवार से ही शुरू हो गया था, जो देर शाम तक अपने चरम पर पहुंच गया.

अब नए साल के जश्न का इंतजार

क्रिसमस पर हुई इस बेहतरीन शुरुआत से मनाली के पर्यटन कारोबारी काफी उत्साहित हैं. अब उनकी निगाहें नए साल के जश्न पर टिकी हैं. होटल मालिकों और स्थानीय दुकानदारों को उम्मीद है कि नए साल के मौके पर पर्यटकों की तादाद में और भी बड़ा इजाफा होगा. भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए कारोबारियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. मनाली एक बार फिर नए साल के स्वागत के लिए सजधज कर तैयार हो रही है.

