Budget Speech In Hindi: बजट में युवाओं-महिलाओं और किसानों के लिए क्या ऐलान...हिंदी में पढ़ें वित्त मंत्री का पूरा भाषण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट 2026-27 पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो भारतीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है. यह बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट है और पहली बार रविवार को पेश किया गया है. बजट का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत@2047 के सपने को साकार करना है. इसमें विकास, रोजगार, आत्मनिर्भरता, गरीबी कम करना और वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के बजट को 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' बताया. विकसित भारत के संकल्प के साथ वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई ऐलान किए हैं.

बता दें कि निर्मला सीतारमण इंग्लिश में बजट भाषण देती हैं लेकिन अगर आप हिंदी में बजट भाषण पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दी गई पीडीएफ को स्क्रॉल करके हर लाइन ध्यान से पढ़ सकते हैं.

Union Budget 2026 PDF

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन बनाना है. वैश्विक बाजारों से जुड़ना और मजबूत वित्तीय क्षेत्र बनाना है. उन्होंने कहा कि यह बजट सबका विकास सुनिश्चित करेगा. गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को मजबूत बनाएगा. भारत आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा. वित्त मंत्री ने बजट में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू करने की घोषणा की है. साथ ही 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का भी ऐलान किया.

