इन 10 वजहों से देश का होगा आर्थिक विकास... वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया रोडमैप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए 10 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है. सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर पर फोकस किया गया है. इन पहलों से निवेश, रोजगार और घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

वित्त मंत्री सीतारमण ने देश के आर्थिक विकास का रोडमैप पेश किया है. (Photo- ITG)
वित्त मंत्री सीतारमण ने देश के आर्थिक विकास का रोडमैप पेश किया है. (Photo- ITG)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश की आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का पूरा रोडमैप पेश किया है. उन्होंने 10 प्रमुख योजनाओं का ऐलान किया है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, रोजगार और तकनीक को बढ़ाने में मदद करेंगी. ये कदम भारत के उद्योगों को मजबूत करेंगे और देश को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे.

1. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0

पहली योजना ISM 1.0 ने भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ाया था. अब ISM 2.0 के तहत उपकरण और सामग्री का उत्पादन, भारतीय IP का डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा. साथ ही उद्योग-आधारित रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे ताकि टेक एक्सपर्ट तैयार हो सकें.

2. बायोफार्मा SHAKTI

इस योजना के तहत भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य है. अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसमें तीन नए NIPER संस्थान बनाए जाएंगे और 7 पुराने संस्थानों को बेहतर किया जाएगा. साथ ही 1000 से अधिक क्लीनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा.

3. CPSEs में हाई-टेक टूल रूम्स

पूंजीगत उपकरण उत्पादन और गुणवत्ता के लिए जरूरी हैं. इसके लिए दो हाई-टेक टूल रूम्स बनाए जाएंगे जो डिजिटल रूप से सक्षम होंगे. इसके अलावा निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के लिए नई योजना लागू होगी और कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

4. रेयर अर्थ पर्मानेंट मैग्नेट्स का उत्पादन

ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इसमें खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और निर्माण को बढ़ावा मिलेगा.

5. तीन समर्पित केमिकल पार्क्स

देश में रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने के लिए तीन केमिकल पार्क बनाए जाएंगे. ये पार्क क्लस्टर आधारित और प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर होंगे.

6. टेक्सटाइल उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम

कपड़ा उद्योग के लिए पांच हिस्सों में योजना लागू होगी:

नेशनल फाइबर स्कीम: रेशम, ऊन, जूट और नए फाइबर में आत्मनिर्भरता.

टेक्सटाइल एक्सपैंशन स्कीम: मशीनरी और तकनीक का अडवांसमेंट.

नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम: बुनकरों और कारीगरों के लिए मदद.

Tex-Eco इनिशिएटिव: कंपटीटिव और टिकाऊ टेक्सटाइल उत्पादन.

7. सस्ते खेल उपकरण बनाने की पहल

भारत को उच्च गुणवत्ता और किफायती खेल उपकरण का वैश्विक हब बनाने की योजना है. इसमें उपकरण निर्माण, रिसर्च और नवाचार शामिल होगा.

8. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

इस योजना में 22,919 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था. अब इसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और तेजी से बढ़े.

9. 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स का रिवाइवल

200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर्स को सुधारने के लिए योजना बनाई गई है. इसका मकसद लागत कम करना और तकनीक के जरिए उन्हें मजबूत करना है.

10. उच्च तकनीकी निर्माण उपकरण का उत्पादन

सरकार ने निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए हैं. इससे रोजगार, कृषि उत्पादन, घरेलू खरीद क्षमता और सेवाओं में सुधार होगा. इन पहलों से देश की आर्थिक वृद्धि लगभग 7% तक बनी रहेगी और गरीबी कम करने में मदद मिलेगी.

