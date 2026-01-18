scorecardresearch
 
डुप्लीकेट चाबियों से खोला लॉक, फिर आलमारी में रखे 5 लाख रुपये किया साफ... BJP सांसद मनोज तिवारी के घर में चोरी

दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से सांसद और मशहूर सिंगर मनोज तिवारी के घर चोरी हो गई. यह चोरी मुंबई वाले घर में हुई है. मामले में पुलिस ने एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था.

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी. (File Photo: ITG)

बीजेपी से दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से सांसद और मशहूर सिंगर मनोज तिवारी के मुंबई वाले घर में 5.40 लाख रुपये की चोरी की घटना सामने आई है. यह घटना अंधेरी वेस्ट के शास्त्री नगर इलाके में सुंदरबन अपार्टमेंट में हुई.

आरोप है कि चोरी एक पूर्व कर्मचारी ने की है. मनोज तिवारी के मैनेजर प्रमोद जोगिंदर पांडे ने अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान सुरेंद्रकुमार दीनानाथ शर्मा के रूप में हुई है, जिसे लगभग दो साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था. 

अंबोली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता प्रमोद पांडे पिछले 20 सालों से मनोज तिवारी के मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि बेडरूम से कुल 5.40 लाख रुपये कैश चोरी हो गए. इस रकम में से 4.40 लाख रुपये जून 2025 में ही एक अलमारी से गायब हो गए थे, लेकिन उस समय चोर की पहचान नहीं हो पाई थी.

यह भी पढ़ें: बड़े मंच पर इंडस्ट्री को भूल जाते हैं रव‍ि किशन-मनोज तिवारी, बोले भोजपुरी एक्टर मनोज टाइगर

आरोपी के पास थीं घर और आलमारी की डुप्लीकेट चाबियां

दिसंबर 2025 में घर के अंदर CCTV कैमरे लगाए गए थे. 15 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे, एक CCTV अलर्ट से पता चला कि पूर्व कर्मचारी सुरेंद्रकुमार शर्मा चोरी कर रहा है. CCTV फुटेज में दिखा कि आरोपी के पास घर, बेडरूम और अलमारी की डुप्लीकेट चाबियां थीं. जिससे उसे आसानी से अंदर जाने का मौका मिला.

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने उस रात करीब 1 लाख रुपये चुराए. CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद अंबोली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले से जुड़े CCTV फुटेज जब्त कर लिए हैं और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
