बड़े मंच पर इंडस्ट्री को भूल जाते हैं रव‍ि किशन-मनोज तिवारी, बोले भोजपुरी एक्टर मनोज टाइगर

द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर भोजपुरी सितारों की मौजूदगी से फैंस खुश हैं, लेकिन एक्टर मनोज टाइगर इससे नाराज नजर आए. उन्होंने कहा कि बड़े स्टार्स मंच पर पहुंचकर अपने साथी कलाकारों को भूल जाते हैं, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री दबती जा रही है.

कपिल शर्मा शो भोजपुरी कलाकारों के जाने से नाराज मनोज टाइगर (Photo: Screengrab )
कपिल शर्मा शो भोजपुरी कलाकारों के जाने से नाराज मनोज टाइगर (Photo: Screengrab )

द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर हाल ही में भोजपुरी के सितारों ने खूब धमाल मचाया. पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने खूब मस्ती-मजाक किया. फैंस को ये एपिसोड पसंद भी आया लेकिन उनकी अपनी ही इंडस्ट्री के लोग इस बात से खफा नजर आ रहे हैं. भोजपुरी सिनेमा के फेमस एक्टर मनोज टाइगर ने इस बात पर अफसोस जताया है कि इतने दिग्गज स्टार्स में से किसी ने भी एक बार भी अपने बाकी साथी कलाकारों का मंच पर जिक्र नहीं किया. 

मनोज-रवि ने नहीं दिया मौका

मनोज टाइगर 25 साल से भोजपुरी सिनेमा में एक्टिव हैं, और लगभग सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुके हैं. मनोज ने हिंदी रश से बातचीत में इस पर नाराजगी जाहिर की और बताया कि कैसे ये रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव जैसे बाकी स्टार्स जब कपिल शर्मा शो जैसे किसी बड़े मंच पर जाते हैं तो बाकी सभी को भूल जाते हैं. इस वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री दबती जा रही है, ये बात कोई रियलाइज नहीं करता है.

मनोज बोले- संजय पांडे, सुशील सिंह, प्रकाश जैस, देव सिंह, विनोद मिश्रा, और भी कुछ नाम हैं जो मैं भूल रहा हूं. सबका बैकग्राउंड 25-30 साल के रंगमंच का है. पंडित सत्यदेव दुबे के साथ हमने घिस-घिस कर हमने रंगमंच के अलावा कुछ नहीं किया. हम जो दूसरी श्रेणी के कलाकार आते हैं ना हमें कभी मीडिया ने भी प्रमोट नहीं किया. इनके बारे में चर्चा बस हमारे अपने लोग करते हैं कि- अद्भूत कलाकार हैं. हमें मनोज तिवारी, रवि किशन या दिनेश लाल यादव से इसकी शिकायत नहीं है. वो अच्छी बात है कि वो कॉमेडी विद कपिल में जाएं. 

'लेकिन हमें भी कभी-कभी अफसोस होता है कि यार आप जब हमारे सामने बैठते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं. रवि जी बोलते हैं कि मनोज टाइगर क्या खतरनाक एक्टर है. पर किसी मंच पर जाकर आप नहीं बोलते हो इसका दुख है. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर अगर सुशील सिंह, मनोज टाइगर, संजय पांडे के साथ एक बार विलेन और कॉमेडियन की टीम पहुंचती, हमारे पास इतना मैटर है सर, हंसा हंसा कर हम पागल कर देंगे.' 

भोजपुरी एक्टर्स को है मलाल

मनोज ने आगे और नाराजगी जताते हुए कहा कि- हमें भी लगता है कि एक बार पूरा हिंदुस्तान देखे तो कि भोजपुरी में इतने कमाल का टैलेंट है. ये लोग भी हैं. इस बात का मलाल हम सब कलाकारों को है, कि आप हमारे बड़े भाई हैं, वहां तक पहुंचे हैं तो पीछे छोटे भाईयों के लिए भी रास्ता बनाएं. ये क्यों किया गया. जानबूझकर किया गया या भूल गए. अगर भूल गए तो एक बार भूले, दो बार या तीन बार, पता नहीं. पर इस बात का मलाल तो हम कलाकारों को हमेशा रहता है. 

