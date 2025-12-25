केरल में बीजेपी इतिहास रचने की ओर, वी वी राजेश तिरुवनंतपुरम निगम के मेयर उम्मीदवार घोषित

भारतीय जनता पार्टी ने केरल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके. पार्टी ने राज्य सचिव वी वी राजेश को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि महिला नेता जी एस आशा नाथ को डिप्टी मेयर पद के लिए नामित किया गया है. इस कदम से बीजेपी की राजनीतिक सक्रियता और भी बढ़ गई है.

वी वी राजेश, जो वर्तमान में तीसरी बार पार्षद हैं, अपनी अनुभव और संगठनात्मक स्किल के लिए जाने जाते हैं. पार्टी ने उन्हें मेयर पद के लिए इसलिए चुना है ताकि केरल में अपनी पहली बार मेयर पद की जिम्मेदारी संभाल सके. यदि वे चुने जाते हैं तो यह बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी क्योंकि यह पहला मौका होगा जब कोई बीजेपी नेता केरल के किसी नगर निगम का मेयर बनेगा.

डिप्टी मेयर पद के लिए चुनी गई जी एस आशा नाथ महिला नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में पार्टी की प्रतिबद्धता का परिचय हैं. उनका चयन यह दर्शाता है कि बीजेपी महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए भी गंभीर है.

तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को प्रस्तावित है, जो निगम की अगली नेतृत्व स्ट्रक्चर तय करेगा. बीजेपी की इस रणनीतिक घोषणा के बाद नगर निगम के राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई है. इस चुनाव में जीत पार्टी के लिए केरल में राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगी.

