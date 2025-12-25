scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिमला, अंडमान या थाईलैंड में मनाएं नए साल का जश्न, IRCTC लाया ये शानदार ऑफर

अगर आप नए साल पर घूमने के लिए खूबसूरत जगहों की तलाश कर रहे हैं, तो शिमला, अंडमान या थाईलैंड की शानदार ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं. आईआरसीटीसी की मदद से आप इन जगहों के नजारों का आनंद ले सकते हैं और साल 2026 की शुरुआत को स्पेशल बना सकते हैं. आइए जानते हैं इन टूर पैकेज के लिए आपको कितने रुपये खर्च करने होंगे?

Advertisement
X
नए साल को शानदार शुरुआत दीजिए. (Photo: Pexels)
नए साल को शानदार शुरुआत दीजिए. (Photo: Pexels)

नए साल की शुरुआत यात्रा के साथ करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आप साल 2026 की शुरुआत को यादगार बना सकते हैं. आईआरसीटीसी नए साल के लिए कुछ खास टूर पैकेज लेकर आया है, जिनकी मदद से आप साल की शुरुआत को मजेदार बना सकते हैं. इन टूर पैकेजों के जरिए आप आसानी से शिमला, अंडमान या थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

वंड्रस अंडमान पैकेज (न्यू ईयर स्पेशल)
यह पैकेज आईआरसीटीसी पर “Wondrous Andaman (New Year Spl) LTC” नाम से उपलब्ध है. इस पैकेज के माध्यम से आप 5 रात और 6 दिन की शानदार यात्रा का आनंद ले सकते हैं. यात्रा मुंबई से फ्लाइट द्वारा की जाएगी. नए साल के अवसर पर आयोजित यह विशेष पैकेज आपको एक यादगार अनुभव करा सकता है. इसकी यात्रा 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक निर्धारित है.

जानें कितना लगेगा खर्च

सम्बंधित ख़बरें

Trains Running Late Due to Fog North india (Photo- ITG)
रेलवे ने रद्द कर दीं ये ट्रेनें, सियालदह-राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट
IRCTC Religious Tour: नए साल में बजट में धार्मिक यात्रा
New Year Trip 2026
नए साल में करनी है धार्मिक यात्रा? IRCTC ने लॉन्च किए खास टूर पैकेज, बजट में होगी ट्रिप
Special Trains Patna to Anand Vihar
दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली दर्जनों ट्रेनें आज भी कई घंटे लेट, देखें लिस्ट
Railway Trains Running late due to Fog
वंदे भारत-राजधानी एक्सप्रेस की चाल हुई धीमी, दर्जनों ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट

पैकेज कॉस्ट (Per Person)

  • सिंगल ऑक्यूपेंसी ₹90,260
  • डबल ऑक्यूपेंसी ₹67,900
  • ट्रिपल ऑक्यूपेंसी ₹64,400
  • बच्चा विद बेड (5-11 वर्ष) ₹56,200
  • बच्चा बिना बेड (5-11 वर्ष) ₹53,600

थाईलैंड टूर पैकेज (THAILAND DELIGHTS NEW YEAR SPECIAL EX CHENNAI)

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज की मदद से आप थाईलैंड की शानदार ट्रिप का आनंद ले सकते हैं. आप इस टूर पैकेज की मदद से नया साल यादगार बना सकते हैं. IRCTC के मुताबिक यह सबसे किफायती और ऑल‑इन्क्लूसिव टूर पैकेजों में से एक है. इस पैकेज में आप बैंकॉक और पटाया के मनमोहक आकर्षणों और खूबसूरत द्वीपों का आनंद ले सकते हैं. यह यात्रा फ्लाइट के माध्यम से की जाएगी. आप इसकी मदद से 4 रात और 5 दिन का सफर कर सकते हैं. यह यात्रा दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक की जाएगी.

Advertisement

जानें खर्च

पैकेज कॉस्ट (Per Person)

  • सिंगल ऑक्यूपेंसी    ₹76,200
  • डबल ऑक्यूपेंसी    ₹68,900
  • ट्रिपल ऑक्यूपेंसी    ₹68,900
  • बच्चा विद बेड (5-11 वर्ष)   ₹65,500
  • बच्चा बिना बेड (2-11 वर्ष)   ₹56,600

यह भी पढ़ें: नए साल में करनी है धार्मिक यात्रा? IRCTC ने लॉन्च किए खास टूर पैकेज, बजट में होगी ट्रिप

चंडीगढ़-शिमला की यात्रा

इस खास टूर पैकेज (Blissful Himachal with Chandigarh–Shimla–Kufri ex Lucknow) की मदद से आप चंडीगढ़, कुफरी और शिमला की खूबसूरत जगहों का आनंद ले सकेंगे. यह पैकेज कुल 5 रात और 6 दिन का होगा. यह यात्रा ट्रेन और कैब के माध्यम से की जाएगी. आप इस सफर की शुरुआत ₹22,290 में लखनऊ से कर सकते हैं. आप इस ट्रिप की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement