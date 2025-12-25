शिमला, अंडमान या थाईलैंड में मनाएं नए साल का जश्न, IRCTC लाया ये शानदार ऑफर

नए साल की शुरुआत यात्रा के साथ करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आप साल 2026 की शुरुआत को यादगार बना सकते हैं. आईआरसीटीसी नए साल के लिए कुछ खास टूर पैकेज लेकर आया है, जिनकी मदद से आप साल की शुरुआत को मजेदार बना सकते हैं. इन टूर पैकेजों के जरिए आप आसानी से शिमला, अंडमान या थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

और पढ़ें

वंड्रस अंडमान पैकेज (न्यू ईयर स्पेशल)

यह पैकेज आईआरसीटीसी पर “Wondrous Andaman (New Year Spl) LTC” नाम से उपलब्ध है. इस पैकेज के माध्यम से आप 5 रात और 6 दिन की शानदार यात्रा का आनंद ले सकते हैं. यात्रा मुंबई से फ्लाइट द्वारा की जाएगी. नए साल के अवसर पर आयोजित यह विशेष पैकेज आपको एक यादगार अनुभव करा सकता है. इसकी यात्रा 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक निर्धारित है.

जानें कितना लगेगा खर्च

पैकेज कॉस्ट (Per Person)

सिंगल ऑक्यूपेंसी ₹90,260

डबल ऑक्यूपेंसी ₹67,900

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी ₹64,400

बच्चा विद बेड (5-11 वर्ष) ₹56,200

बच्चा बिना बेड (5-11 वर्ष) ₹53,600

थाईलैंड टूर पैकेज (THAILAND DELIGHTS NEW YEAR SPECIAL EX CHENNAI)

आईआरसीटीसी के इस टूर पैकेज की मदद से आप थाईलैंड की शानदार ट्रिप का आनंद ले सकते हैं. आप इस टूर पैकेज की मदद से नया साल यादगार बना सकते हैं. IRCTC के मुताबिक यह सबसे किफायती और ऑल‑इन्क्लूसिव टूर पैकेजों में से एक है. इस पैकेज में आप बैंकॉक और पटाया के मनमोहक आकर्षणों और खूबसूरत द्वीपों का आनंद ले सकते हैं. यह यात्रा फ्लाइट के माध्यम से की जाएगी. आप इसकी मदद से 4 रात और 5 दिन का सफर कर सकते हैं. यह यात्रा दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक की जाएगी.

Advertisement

जानें खर्च

पैकेज कॉस्ट (Per Person)

सिंगल ऑक्यूपेंसी ₹76,200

डबल ऑक्यूपेंसी ₹68,900

ट्रिपल ऑक्यूपेंसी ₹68,900

बच्चा विद बेड (5-11 वर्ष) ₹65,500

बच्चा बिना बेड (2-11 वर्ष) ₹56,600

यह भी पढ़ें: नए साल में करनी है धार्मिक यात्रा? IRCTC ने लॉन्च किए खास टूर पैकेज, बजट में होगी ट्रिप

चंडीगढ़-शिमला की यात्रा

इस खास टूर पैकेज (Blissful Himachal with Chandigarh–Shimla–Kufri ex Lucknow) की मदद से आप चंडीगढ़, कुफरी और शिमला की खूबसूरत जगहों का आनंद ले सकेंगे. यह पैकेज कुल 5 रात और 6 दिन का होगा. यह यात्रा ट्रेन और कैब के माध्यम से की जाएगी. आप इस सफर की शुरुआत ₹22,290 में लखनऊ से कर सकते हैं. आप इस ट्रिप की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑनलाइन बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें

---- समाप्त ----