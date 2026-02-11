बेंगलुरु: स्कूल बस ने बाइक को कुचला; 2 और 4 साल के दो मासूमों की मौके पर ही मौत, CCTV में कैद हादसा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के थानिसंद्रा इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में दो छोटे बच्चों की जान चली गई. हेन्नूर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सीमा में आने वाले पुलिस क्वार्टर के पास एक स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मार दी और बच्चों को रौंद दिया.

मृतकों की पहचान 2 वर्षीय वर्षा और 4 वर्षीय भानु के रूप में हुई है. भानु अपने पिता के भाई (चाचा) के साथ बाइक पर था.

पुलिस के अनुसार, सिटी आर्म्ड रिजर्व (CAR) में तैनात एक कांस्टेबल नागाना गौड़ा अपनी बाइक पर बच्चों को दूध दिलाने ले जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.

शुरुआती जांच से पता चलता है कि एजे मोनी स्कूल की बस ने मोड़ लेते समय बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से दोनों बच्चे सड़क पर गिर गए और बस उनके ऊपर से गुजर गई. उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. कांस्टेबल को मामूली चोटें आईं. देखें VIDEO:-

पूरी घटना इलाके में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है और फुटेज अब जांच का हिस्सा है. DCP (ट्रैफिक), नॉर्थ डिवीजन ने मौके पर जाकर जांच की. ट्रैफिक पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है.

