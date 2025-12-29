शादी के बाद कयामत बना हनीमून , 6 हफ्तों में खत्म हो गई दूल्हा-दूल्हे की जिंदगी

बेंगलुरु के नवविवाहित जोड़े सूरज शिवन्ना और गणवी की शादी के महज छह हफ्तों के भीतर सामने आई घटनाओं ने दो परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हनीमून के दौरान एक प्री-मैरीटल दोस्ती को लेकर उपजे विवाद ने हालात को इस कदर बिगाड़ा कि पहले गणवी ने आत्महत्या कर ली और कुछ दिन बाद उनके पति सूरज शिवन्ना ने नागपुर के एक होटल में फांसी लगा ली.

और पढ़ें

35 साल के सूरज बेंगलुरु के विजय नगर इलाके में रहने थे और एक ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस के फ्रेंचाइज़ी मालिक थे, जबकि गणवी MBA ग्रेजुएट थीं. दोनों की शादी 29 अक्टूबर को बेंगलुरु में अरेंज्ड सेरेमनी में हुई. परिजनों के अनुसार, शादी भव्य थी, लेकिन गणवी इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी और हनीमून के दौरान श्रीलंका में एक पुराने रिश्ते को लेकर तीखी बहस हुई. पांच दिन में ही दंपती बेंगलुरु लौट आए.

गणवी की आत्महत्या के बाद सूरज ने नागपुर में दी जान

घर लौटने के बाद परिवार की मध्यस्थता भी नाकाम रही. उसी रात गणवी अपने पिता के घर चली गईं और कुछ घंटों बाद फांसी लगाकर जान दे दी. उनके परिजनों ने सूरज और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया. इसके बाद विरोध-प्रदर्शन भी हुए.

Advertisement

दूसरी ओर, सूरज के परिवार ने दहेज आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन पर भारी दबाव बना. सूरज, उनकी मां जयन्ती और भाई संजय 23 दिसंबर को बेंगलुरु छोड़कर हैदराबाद होते हुए नागपुर पहुंचे. सोंनेगांव थाना क्षेत्र के एक होटल में शुक्रवार देर रात ठहरे. आधी रात के बाद सूरज ने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा ली. उनकी मां जयन्ती ने भी आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उनकी जान बच गई.

हनीमून विवाद में तबाह दो परिवार

पुलिस के मुताबिक, सूरज को AIIMS नागपुर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया. नागपुर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और बेंगलुरु पुलिस के संपर्क में है जहां गणवी की मौत से जुड़ा उकसावे का केस लंबित है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. एक हनीमून विवाद से शुरू हुई कहानी दो मौतों पर आकर थमी है. अब पुलिस की जांच की दिशा तय करेगी कि आरोप-प्रत्यारोप के बीच आखिराकर सच्चाई क्या है.



हनीमून के दौरान प्री-मैरीटल दोस्ती को लेकर हुए विवाद ने बेंगलुरु के नवदंपती की जिंदगी उजाड़ दी. पहले गणवी ने आत्महत्या की, फिर पति सूरज शिवन्ना ने नागपुर में फांसी लगा ली. दहेज उत्पीड़न के आरोप और प्रत्यारोप के बीच जांच कई राज्यों में चल रही है, जबकि दोनों परिवार शोक में डूबे हुए हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----