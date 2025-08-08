भारत की दोस्ती, बॉर्डर्स और कनेक्टिविटी...बड़ा इम्तिहान साबित होंगे बांग्लादेश और म्यांमार के चुनाव

भारत के दो पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार, इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में विवादों के बीच चुनाव कराने की तैयारी में हैं. इन चुनावों से संकट कम होगा या बढ़ेगा, इस पर संदेह है. भारत इन घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखेगा क्योंकि दोनों देशों में हाल के उथल-पुथल ने भारत के पूर्वी पड़ोस में अनिश्चितता बढ़ा दी है और इनसे कई चुनौतियां सामने आ रही हैं.

म्यांमार में गृहयुद्ध, बांग्लादेश में अराजकता

म्यांमार फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद पूर्ण गृहयुद्ध में डूब गया है. कई सशस्त्र समूह सैन्य जुंटा को सत्ता से हटाने के लिए लड़ रहे हैं. पिछले दो साल में जुंटा ने देश के लगभग आधे हिस्से पर नियंत्रण खो दिया है, जहां जातीय विद्रोही सेनाएं और प्रतिरोधी समूह काबिज हैं. वहीं, बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अराजकता फैल गई. मोहम्मद युनूस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने अब तक सत्ता संभाली है जिसने अवामी लीग और उसके सहयोगियों के खिलाफ बदले की कार्रवाइयां शुरू की हैं. कट्टर इस्लामी ताकतें भी मजबूत हुई हैं. युनूस सरकार ने हसीना के समय जेल में बंद आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी जैसे कैदियों को रिहा कर दिया है.

बांग्लादेश में चुनाव की सुगबुगाहट

युनूस ने सेना के दबाव के बावजूद साफ तौर पर चुनावी रोडमैप का ऐलान नहीं किया है. पांच अगस्त को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने फरवरी 2026 में चुनाव की बात कही, बशर्ते 'सब ठीक रहा'. मुख्य निर्वाचन आयुक्त AMM नासिरुद्दीन ने फरवरी में संसदीय चुनाव की पुष्टि की, लेकिन 'कई मुश्किलों' का जिक्र किया. युनूस इस राह में सबसे बड़ी बाधा माने जा रहे हैं.

दो महीने पहले लंदन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात में युनूस ने फरवरी की शुरुआत में चुनाव की संभावना जताई, लेकिन शर्त रखी कि तब तक कुछ जरूरी सुधार पूरे हो जाएं. पहले उन्होंने जून 2026 में चुनाव की बात कही थी, जिसे BNP ने बाढ़ जैसे कारणों से 'असंभव' बताया.

युनूस BNP के साथ सीट-बंटवारे पर सख्त सौदेबाजी कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि 300 सीटों वाले संसद में कम से कम 50 सीटें जमात-ए-इस्लामी और उतनी ही नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP) व अन्य छोटी इस्लामी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएं. BNP पहले जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन कर चुकी है लेकिन अब कई नेता अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं.

जमात-ए-इस्लामी का इतिहास विवादास्पद है क्योंकि 1971 के मुक्ति संग्राम में उसने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था. इसलिए BNP के कई नेता इससे दूरी बनाकर राष्ट्रवादी छवि मजबूत करना चाहते हैं. लेकिन युनूस के लिए जमात-ए-इस्लामी और NCP बड़ा समर्थन हैं, खासकर NCP, जिसे हसीना को सत्ता से हटाने वाले छात्र-युवा ब्रिगेड ने बनाया है.

युनूस की राष्ट्रपति बनने की महत्वाकांक्षा

युनूस एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि वे राष्ट्रपति बन सकें. 85 साल के युनूस के लिए राष्ट्रपति पद नीतियों पर असर डालने का मौका देगा, बिना रोजमर्रा के शासन के तनाव के. इससे उन्हें भविष्य में कानूनी कार्रवाइयों से भी छूट मिलेगी क्योंकि हसीना के समय उनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे. लेकिन अगर अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया तो क्या युनूस निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे?

अवामी लीग को हसीना के 'तानाशाही शासन' के नाम पर रोकना वैसा ही होगा जैसे 1970 के दशक में इमरजेंसी के कारण कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना.

म्यांमार में आपातकाल खत्म

युनूस के उलट, म्यांमार की सैन्य जुंटा जल्दी में है. जुंटा प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने जुलाई के अंत में आपातकाल हटाया ताकि दिसंबर-जनवरी में चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय चुनाव हो सकें. 2008 के संविधान के मुताबिक, आपातकाल हटने के छह महीने में चुनाव जरूरी हैं.

जुलाई में नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल को भंग कर दिया. इसकी जगह स्टेट सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन बनाया गया जिसके अध्यक्ष ह्लाइंग हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हुए हैं. द ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार में छपे आदेश के मुताबिक ये कमीशन रक्षा, सुरक्षा और शांति के लिए काम करेगा और 'मल्टीपार्टी डेमोक्रेटिक चुनाव' सुनिश्चित करेगा. यह कमीशन तब तक कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां रखेगा, जब तक चुनाव विजेता को सत्ता नहीं सौंपी जाती.

ह्लाइंग के पास सेना प्रमुख और कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद होने से साफ है कि ये बदलाव सिर्फ दिखावटी हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को लुभाया जाए. कई लोग शक जता रहे हैं कि जुंटा निष्पक्ष चुनाव करा पाएगी, क्योंकि आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जैसे लोकतांत्रिक दल और जातीय विद्रोही समूह चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं. ह्लाइंग ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकी की कोशिश की, भले ही वे चीन पर निर्भर हैं. ट्रंप प्रशासन ने बर्मी सैन्य सहयोगियों की कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध हटाए, जिससे ह्लाइंग को हौसला मिला हो सकता है.

भारत के लिए क्या मायने?

अगर बांग्लादेश और म्यांमार के चुनाव राजनीतिक स्थिरता लाते हैं और भारत को नए शासकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करते हैं, तो दिल्ली को इसका स्वागत करना चाहिए. लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है.बांग्लादेश में अगर युनूस BNP, जमात-ए-इस्लामी, NCP और अन्य इस्लामी पार्टियों का गठबंधन बनाकर राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा जाता है, तो यह चुनाव निष्पक्ष नहीं माना जाएगा. अवामी लीग ने देश के आधे इतिहास में शासन किया है और उसका बड़ा वोटबैंक है.

अगर चुनाव निष्पक्ष होते और अवामी लीग को बिना डर के हिस्सा लेने का मौका मिलता तो शेख हसीना समेत उनके ज्यादातर नेता बांग्लादेश लौट जाते. लेकिन वे भारत में रहकर राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं, जिसका युनूस विरोध करते हैं. वे भारत पर हसीना को प्रत्यर्पण करने का दबाव डाल रहे हैं ताकि उनके खिलाफ दर्ज कई केस में मुकदमा चल सके. भारत अब दो पाटों के बीच फंस गया है. एक तरफ पुराने सहयोगी को शरण देना और नई सरकार को नाराज करना, दूसरी तरफ लंबे समय के सहयोगी को छोड़कर एक ऐसी सरकार से रिश्ते बनाना, जो भारत के प्रति अवामी लीग जैसी दोस्ती न दिखाए. यह बंगाली कहावत जैसा है—न आम बचे, न टोकरी.

म्यांमार में जुंटा भागीदारी वाले चुनाव चाहती है लेकिन प्रमुख दल और जातीय सशस्त्र समूह नहीं. वे 2008 के संविधान में बदलाव चाहते हैं, जो सेना को भारी शक्ति देता है. सेना को बैरक में वापस भेजने वाला कोई समझौता उन्हें मंजूर नहीं.अगर म्यांमार में चुनाव शांति और गृहयुद्ध का अंत नहीं लाते, तो भारत के लिए कलादान मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और गोल्डन ट्रायलैटरल हाइवे जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर अनिश्चितता बनी रहेगी. म्यांमार के सीमावर्ती राज्यों में लड़ाई से शरणार्थियों का आना और विद्रोही समूहों के बीच संभावित गठजोड़ बढ़ेगा. इस मुश्किल सीमा पर बाड़ लगाना आसान नहीं—यह समय लेने वाला, महंगा और कम प्रभावी है.

(इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं.)

---- समाप्त ----

(सुबीर भौमिक पूर्व बीबीसी और रॉयटर्स संवाददाता और लेखक हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में bdnews24.com के साथ सीनियर एडिटर के तौर पर काम किया है.)