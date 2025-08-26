scorecardresearch
 

असम पुलिस का श्रीभूमि में एक्शन... 3 करोड़ रुपये की अवैध सिरप की बोतलें जब्त

असम के श्रीभूमि जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से 3 करोड़ रुपये की अवैध सिरप की बोतलें जब्त की गई हैं.

असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई. (Photo: Representational )
असम के श्रीभूमि ज़िले में दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके पास से 3 करोड़ रुपये की अवैध कफ़ सिरप की बोतलें ज़ब्त की गई हैं. इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हवाले से दी है.

जानकारी के मुताबिक असम-त्रिपुरा अंतरराज्यीय सीमा पर चुराईबाड़ी चौकी पर रोके गए एक वाहन से कोडीन फ़ॉस्फ़ेट युक्त कुल 30420 बोतलें ज़ब्त की गईं. जब्त की गई खेप की कीमत 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है. साथ ही मामले में दो ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है.

लगातार सेवन से दिमाग पर पड़ता है असर

आपको बता दें कि कोडीन फ़ॉस्फ़ेट अफ़ीम या मॉर्फ़ीन से बनाई जाने वाली एक दवा है. जिसका इस्तेमाल हल्के से मध्यम दर्द, खांसी और दस्त के इलाज के लिए किया जाता है.साथ ही यह नारकोटिक एनाल्जेसिक (दर्द निवारक) नामक दवाओं के ग्रुप से भी संबंधित है. अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जाए, तो यह आदत बन सकती है. जिससे शरीर के साथ-साथ दिमाग पर भी असर पड़ता है.

बता दें कि इससे पहले भी असम से ही 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की मॉर्फिन और याबा टैबलेट जब्त की गई थी. साथ ही मामले में 3 को गिरफ्तार किया गया था. ये कार्रवाई शनिवार को श्रीभूमि ज़िले में दो और कार्बी आंगलोंग में एक अभियान के तहत की गई थी. जब्त की गई टैबलेट की कीमत 4 करोड़ रुपये बताई गई थी. 
 

