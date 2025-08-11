असम में पुलिस का बड़ा एक्शन... 362 किलो गांजा समेत तस्कर पकड़ा, 2.5 करोड़ है बरामद माल की कीमत

असम के कछार जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की भारी खेप बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए कहा कि यह कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई.

एजेंसी के अनुसार, सीएम सरमा ने लिखा है- जहर बेचने वालों की अब खैर नहीं! विश्वसनीय सूचना के आधार पर कछार पुलिस ने एक वाहन को रोककर 2.5 करोड़ रुपये का 362 किलोग्राम गांजा जब्त किया है.

पुलिस के मुताबिक, रविवार को सूचना मिली थी, इसी के बाद से कछार जिले के एक इलाके में निगरानी की जा रही थी. एक संदिग्ध वाहन जैसे ही वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे रोककर जांच शुरू की. तलाशी के दौरान 362 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे तस्करी के लिए असम से बाहर ले जाया जा रहा था.

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है, ताकि तस्करी नेटवर्क के बाकी सदस्यों और सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके. पुलिस का मानना है कि यह खेप किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है, जो राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी में सक्रिय है.

असम में हाल के वर्षों में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज हुआ है. मुख्यमंत्री सरमा कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि ड्रग माफिया को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. राज्य पुलिस लगातार ऐसे ऑपरेशन चला रही है, जिसके तहत नशीले पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं और तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं.

