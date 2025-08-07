scorecardresearch
 

बैंकॉक से मुंबई आए यात्री के बैग में मिले 14 करोड़ के ड्रग्स, NDPS एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार

बैंकॉक से मुंबई आए एक यात्री के बैग से कस्टम अधिकारियों ने 14.5 करोड़ रुपये मूल्य का 14 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया. यात्री को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई मुंबई एयरपोर्ट पर मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत हुई.

बैंकॉक से मुंबई आए यात्री के बैग में मिले 14 करोड़ के ड्रग्स (Photo: File photo)
बैंकॉक से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे एक यात्री के ट्रॉली बैग से 14.5 करोड़ रुपये मूल्य का 14 किलोग्राम से अधिक हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ है. कस्टम अधिकारियों ने इसे जब्त कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बुधवार तड़के मुंबई कस्टम के हवाई अड्डा आयुक्तालय द्वारा मादक पदार्थ निरोधक अभियान चलाया गया.

उन्होंने बताया कि घटनास्थल की प्रोफाइलिंग के आधार पर, सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से यहांअंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे एक यात्री को रोका. अधिकारी ने बताया कि शख्स के सामान की जांच के दौरान, कस्टम अधिकारियों ने 14.548 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (मारिजुआना) बरामद किया, जिसकी कीमत अवैध मादक पदार्थ बाजार में लगभग 14.5 करोड़ रुपये है.

उन्होंने बताया कि यात्री को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ पकड़ा गया हो बल्कि आए दिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं. इनमे बाहर देश से सोने और ड्रग्स की तस्करी सबसे अधिक देखी जाती है. ऐसे अधिकतर तस्कर सोने और ड्रग्स को बैग, जूते के अलावा कई अनोखे तरीकों से छुपाकर ले जाते हुए भी पकड़े गए हैं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

