क्रैश होते ही फायर बॉल बन गया अजित पवार का प्लेन, काली पड़ गई हरी-भरी जमीन... Crash Site की डराती Photos

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बारामती के पास क्रैश हो गया. विमान गिरते ही आग लग गई, जिससे सभी पांच सवारियों की मौत हो गई, हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की राहत एवं बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं.

स्थानीय लोगों के अनुसार, उन्होंने पहले आसमान में जोरदार आवाज सुनी
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे. बुधवार को मुंबई से बारामती जाते हुए उनका प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया. खेतों में क्रैश हुआ यह विमान गिरते ही पूरी तरह जल गया. इसके कारण इस विमान सवार सभी पांच लोगों (अजित पवार सहित) की मौत हो गई.

गिरते ही प्लेन में लगी आग

एनसीपी नेता अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे. इलाके में चुनाव प्रचार के चार कार्यक्रमों में शामिल होना था. जहां हादसा हुआ, वो बारामती के आसपास का इलाका है. खेतों में विमान गिरा. विमान जैसे ही जमीन पर गिरा, तुरंत उसमें आग लग गई. मलबे से धुआं निकलता देख और आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे.

Ajit Pawar

पांच धमाके के साथ जल गया प्लेन
अजित पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल मौजूद इलाके में गिर गया. लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया. क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

क्रैश साइट पर लगी भीड़
इस प्लेन में पांच लोग सवार थे, सभी की जान चली गई. बारामती में बुधवार यानी आज अजित पवार को पहुंचना था, जहां उनकी चार पब्लिक मीटिंग होने वाली थी और वह जनसभा को संबोधित करने वाले थे. प्लेन क्रैश की साइट पर आसपास के लोग पहुंचे और वहां भीड़ जमा हो गई. प्लेन लैंडिंग के हवाई पट्टी के लिए उतर रह था, लेकिन हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि लैंडिंग रनवे से लगभग तीन किलोमीटर पहले ही यह हादसा हो गया. 

Ajit Pawar

VSR ऑपरेटर का लियरजेट-45 प्लेन
जिस विमान में अजित पवार सवार थे, वह VSR ऑपरेटर का लियरजेट-45 प्लेन (रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK) था. इस प्लेन में कुल पांच लोग सवार थे, जिनमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके साथ एक पीएसओ और एक अटेंडेंट शामिल थे, जबकि दो मेंबर फ्लाइट क्रू (पायलट-इन-कमांड और फर्स्ट ऑफिसर) थे.

Ajit Pawar

विमान की बारामती में क्रैश लैंडिंग हुई. सामने आया है कि इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है. सामने आया है कि दोनों पायलट भी जीवित नहीं बचे हैं.

Ajit Pawar

राहत कार्य में जुटी पुलिस प्रशासन की टीमें
हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं. अधिकारियों ने घटनास्थल को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की. मौके पर विमान का मलबा पड़ा हुआ है, जिससे लगातार धुआं उठ रहा है.

Ajit Pawar

आसपास के लोग बाल्टियों में पानी लेकर पहुंचे थे. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि आम जनता में भी शोक की लहर दौड़ गई.

 

