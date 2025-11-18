scorecardresearch
 

मुंबई एयरपोर्ट पर 2 करोड़ के गांजे के साथ महिला गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बैंकॉक से आई महिला यात्री को 2 करोड़ रुपये मूल्य के 2005 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है. कस्टम अधिकारियों ने आरोपी महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

मुंबई एयरपोर्ट पर गांजा तस्कर गिरफ्तार. (Photo: Representational)
मुंबई एयरपोर्ट पर गांजा तस्कर गिरफ्तार. (Photo: Representational)

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बैंकॉक से आई एक महिला यात्री को 2 करोड़ रुपये की कीमत के गांजे (मरिजुआना) की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है.

अधिकारियों ने बताया कि कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट को बैंकॉक से CMMI एयरपोर्ट आ रही एक महिला यात्री द्वारा 2 करोड़ की ड्रग्स तस्करी का इनपुट मिला था. इनपुट के आधार पर महिला की तलाशी ली गई तो महिला के पास दो पारदर्शी वैक्यूम सीलबंद पैकेट, कुछ कपड़े और चॉकलेट मिली थी.

महिला के पास मिले पैकेट से तेज दुर्गंध आ रही थी. फील्ड टेस्ट में पैकेटों में मौजूद हरे रंग का पदार्थ गांजा निकला. महिला के पास से कुल 2005 ग्राम मरिजुआना बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपये आंकी गई है.

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी महिला की पहचान वलसाड (गुजरात) निवासी पूनम मेस्त्री (40 वर्ष) के रूप में हुई है. पूरा माल जब्त कर लिया गया है. पूछताछ में पूनम मेस्ट्री ने कबूल किया कि उसे पता था कि भारत में मरिजुआना और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्त सजा का प्रावधान है.

मुंबई कस्टम ने NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर पूनम को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वह किस नेटवर्क के लिए काम कर रही थी तथा यह माल भारत में कहां सप्लाई होना था.

---- समाप्त ----
