AAP ने गोवा प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर को हटाया, स्थानीय चुनाव में खराब प्रदर्शन का दिया हवाला

गोवा में हुए स्थानीय चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. परिणाम आने के बाद अब पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है. प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर को पद से हटा दिया गया है. श्रीकृष्ण परब को अंतरिम चार्ज दिया गया है.

X
गोवा जिला पंचायत चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद AAP ने प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर को हटाया (Photo: X/ @AmitPalekar10)
आम आदमी पार्टी (AAP) ने गोवा में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राज्य अध्यक्ष अमित पालेकर को पद से हटा दिया है. यह कदम पार्टी के प्रबंधन समिति (PAC) द्वारा तत्काल प्रभाव से लिया गया है, जो गोवा में स्थानीय चुनावों में AAP की कमजोर पकड़ के बाद आया है.

गोवा के जिला पंचायत चुनावों में AAP प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. कुल 40 सीटों में से पार्टी ने केवल एक सीट जीती, जो कि उसके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ. यह हार पार्टी के लिए एक चेतावनी थी, खासकर तब जब अरविंद केजरीवाल और अतीशी ने चुनाव प्रचार के दौरान गोवा में कड़ी मेहनत की थी. इसके बावजूद पार्टी स्थानीय चुनावों में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही. स्थानीय चुनावों को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा था, लेकिन नतीजे पार्टी की उम्मीदों के विपरीत रहे. 

इस स्थिति को देखते हुए पार्टी की प्रबंधन समिति ने अमित पालेकर को राज्य अध्यक्ष के पद से हटाने का फैसला किया और उनका कार्यभार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया. अमित पालेकर के स्थान पर अब श्रीयकृष्ण परब, जो कि AAP गोवा के संगठन सचिव हैं, को अतिरिक्त रूप से राज्य अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है. 

यह भी पढ़ें: गोवा दुनिया में सबसे खूबसूरत, बीजेपी ने 13 साल में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया: अरविंद केजरीवाल

यह बदलाव पार्टी की रणनीति में नया मोड़ लेकर आ सकता है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पार्टी को गोवा में मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. 

पार्टी के इस कदम से साफ होता है कि AAP स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है और कमजोर प्रदर्शन को लेकर आंतरिक सुधार कर रही है. अब देखना होगा कि नया नेतृत्व गोवा में पार्टी की स्थिति सुधारने में कितना सफल होता है.

