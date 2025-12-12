गोवा दुनिया में सबसे खूबसूरत, बीजेपी ने 13 साल में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया: अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को गोवा के जेल्देम में आयोजित एक जनसभा में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो गोवा कभी अपनी खूबसूरती और शांत जीवनशैली के लिए जाना जाता था, आज वह भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के लिए बदनाम हो गया है. केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले 13 साल में बीजेपी की सरकार ने न तो स्कूल बनाए, न अस्पताल सुधारे, न सड़कें, सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है.

दिल्ली के पूर्व सीएम ने आरपोरा के 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब में हुई भीषण आग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अब तक जनता से माफी तक नहीं मांगी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह क्लब एक साल से बिना ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस और बिल्डिंग परमिशन के चल रहा था, क्योंकि वह बीजेपी सरकार को हफ्ता देता था. उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय पंचायत ने एक साल पहले ही क्लब के ढांचे को अवैध घोषित कर उसके विध्वंस का आदेश दे दिया था, लेकिन रिश्वत के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

AAP नेता ने आरोप लगाया कि क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को घटना के बाद भाग जाने दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि बिना बिल्डिंग परमिशन के क्लब को बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे मिला? क्या यह सब सरकार की जानकारी के बिना संभव था?

जनसभा में केजरीवाल ने दावा किया कि गोवा में कोई भी काम सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दिए बिना नहीं होता. उन्होंने कहा, “ये शायद देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है. CM प्रमोद सावंत को कम से कम गोवा की जनता से माफी मांगनी चाहिए और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.”

उन्होंने अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में उनकी सरकार 43,000 किलोमीटर सड़कें बना रही है, 93% लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल रही है और 55,000 से अधिक युवाओं को बिना रिश्वत और सिफारिश के नौकरी दी गई है. उन्होंने कहा कि “ईमानदार सरकार में सब कुछ संभव है.

केजरीवाल ने AAP विधायकों की ईमानदारी पर जोर देते हुए कहा कि गोवा में आम तौर पर विधायक बनते ही लोगों की कोठियाँ और गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन AAP विधायक अपने कार्यालयों में क्लीनिक चलाकर जनता का मुफ्त इलाज करवाते हैं. उन्होंने बीजेपी को “हफ़्ता वसूली सरकार” बताते हुए कहा कि उनके विधायक कट्टर ईमानदार हैं और प्रमोद सावंत चाहे तो साबित कर दें कि किसी AAP विधायक ने कभी पैसे मांगे हों.

अंत में उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे विकास, अच्छी सड़कें और ईमानदार शासन चाहते हैं तो आगामी ZP चुनाव में AAP को वोट दें और यदि गुंडाराज और भ्रष्टाचार चाहते हैं तो बीजेपी को. उन्होंने कहा, “गोवा बीजेपी का नहीं है, यहां के लोगों का है. जितना डरोगे, उतना डराएंगे.”

