Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 फरवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

US Oil Import: क्या ट्रेड डील के दबाव में अमेरिकी तेल खरीद रहा भारत? पीयूष गोयल बोले- ये रणनीतिक फैसला

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका से ऊर्जा खरीदने से भारत को तेल के सीमित सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि अमेरिका से कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी खरीदना भारत के अपने रणनीतिक हित में है. उन्होंने ये भी कहा कि इस ट्रेड डील का ढांचा यह अनिवार्य नहीं करता कि कौन क्या और कहां से खरीदेगा?

दिल्ली में 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड मौके पर पहुंची

दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार सुबह करीब 8.30 से 9 बजे के बीच शहर के 9 बड़े स्कूलों को बम की धमकी वाली कॉल मिली. इसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वॉड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. सुरक्षा के लिए बच्चों और स्टाफ को बाहर निकालकर स्कूल की पूरी तलाशी ली गई. फिलहाल पुलिस कॉल करने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया का 'फैमिली मोमेंट', गौतम गंभीर के घर जुटे खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ, VIDEO

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया से खेलेगी. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने रविवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए खास डिनर पार्टी रखी. BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी इस खास आयोजन में शामिल हुए.

एसआईआर मामले में ममता की निजी पेशी पर SC में याचिका, हस्तक्षेप की मांग

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के 'पश्चिम बंगाल SIR मामले' में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्ज़ी दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री का इस तरह व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होना उचित नहीं है. यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने दायर की है.

भारत-कनाडा रिश्तों में नई शुरुआत! NSA अजित डोभाल ने ओटावा में समकक्ष से की मुलाकात

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने 7 फरवरी को ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री की उप सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा व खुफिया सलाहकार नताली द्रूएन से मुलाकात की. यह बैठक नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद के तहत हुई. इससे एक दिन पहले डोभाल ने कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी अनंदसंगरी से भी बातचीत की.

7 साल से ज्यादा की कैद, यात्रा पर लगा बैन... नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को ईरान ने सुनाई कड़ी सजा

ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को नई सजा सुनाई गई है. उनके समर्थकों ने रविवार को बताया कि भूख हड़ताल शुरू करने के बाद उन्हें सात साल से ज्यादा की अतिरिक्त जेल की सजा दी गई है. मोहम्मदी के खिलाफ यह नई सजा ऐसे वक्त में आई है, जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है.

Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup: हसारंगा-तीक्ष्णा की फिरकी में घूमा आयरलैंड, श्रीलंका का वर्ल्ड कप में विजयी आगाज

टी20 वर्ल्ड के छठे मुकाबले में रविवार को श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रनों से हरा दिया. इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड के सामने 164 रनों का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में आयरिश टीम 19.5 ओवरों में 143 रनों पर सिमट गई. श्रीलंका की ओर से स्पिन गेंदबाजों वानिंदु हसारंगा और महीश तीक्ष्णा ने तीन-तीन विकेट लिए.

