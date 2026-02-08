Sri Lanka vs Ireland T20 World Cup Live Score: आयरलैंड ने जीता टॉस, श्रीलंका को दिया बल्लेबाजी का न्योता

टी20 वर्ल्ड का छठा मैच आज श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है. ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हो रहा है. आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. ग्रुप चरण की शुरुआत में ही दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआती जीत आगे की राह आसान कर सकती है. श्रीलंका की बैटिंग जारी है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...

श्रीलंका इस मुकाबले में घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने उतरेगा. कोलंबो की पिच और माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ श्रीलंकाई टीम के पास संतुलित बल्लेबाज़ी और मज़बूत गेंदबाज़ी आक्रमण है. बल्लेबाज़ी की ज़िम्मेदारी पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस और कप्तान दासुन शनाका के कंधों पर होगी, जो शुरुआत से ही रन गति बनाए रखने की कोशिश करेंगे.

आयरलैंड की टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी और आक्रामक क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगी. कप्तान पॉल स्टर्लिंग टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज़ हैं और अगर उन्हें अच्छी शुरुआत मिलती है तो वे अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. जोश लिटिल नई गेंद से श्रीलंका के शीर्ष क्रम को चुनौती देंगे, जबकि कर्टिस कैम्फर बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन देने की भूमिका निभाएंगे.

कैसा रहता है पिच का मिजाज

कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम की पिच आमतौर पर धीमी रहती है और यहां स्पिन गेंदबाज़ों को मदद मिलती है. अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में यहां औसत स्कोर 140 के आसपास रहा है. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को ज़्यादा सफलता मिली है, जिससे टॉस की भूमिका अहम हो सकती है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका और आयरलैंड की अब तक तीन बार भिड़ंत हुई है और तीनों मुकाबले श्रीलंका ने जीते हैं. आंकड़ों के लिहाज़ से मेज़बान टीम का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन टी20 क्रिकेट में एक अच्छी पारी या एक शानदार स्पेल मैच का पासा पलट सकता है.

