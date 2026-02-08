scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने उन्हें उनकी उम्र के बावजूद काम जारी रखने को कहा है. लेकिन अगर संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा, तो वे तुरंत ऐसा करेंगे. उन्होंने कहा कि संघ के इतिहास में अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, जब किसी को जबरन रिटायर करना पड़ा हो. वहीं, दिल्ली के जनकपुरी में बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत के मामले में सियासी टकराव शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया, जब वो पार्टी नेताओं के साथ मृतक के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

उम्र से जुड़े सवाल पर क्या बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत. (Photo- PTI)
उम्र से जुड़े सवाल पर क्या बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत. (Photo- PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने उन्हें उनकी उम्र के बावजूद काम जारी रखने को कहा है. लेकिन अगर संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा, तो वे तुरंत ऐसा करेंगे. उन्होंने कहा कि संघ के इतिहास में अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, जब किसी को जबरन रिटायर करना पड़ा हो. वहीं, दिल्ली के जनकपुरी में बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत के मामले में सियासी टकराव शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया, जब वो पार्टी नेताओं के साथ मृतक के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें.

1) संघ कहे तो पद छोड़ने के लिए तैयार हूं...', RSS के कार्यक्रम में मोहन भागवत का बड़ा बयान

मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने उन्हें उनकी उम्र के बावजूद काम जारी रखने को कहा है. लेकिन अगर संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा, तो वे तुरंत ऐसा करेंगे. उन्होंने कहा कि संघ के इतिहास में अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, जब किसी को जबरन रिटायर करना पड़ा हो.

2) 'ये डील लेबर ऑफ लव है...', US संग ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बोले पीयूष गोयल

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा है कि इस समझौते को लेकर संप्रभुता छोड़ने की बात करना 'बकवास' है और ऐसा कहने वाला व्यक्ति 'काफी अज्ञानी' है. एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह ट्रेड डील 'लेबर ऑफ लव' है, जो दोनों देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को मजबूत नतीजों में बदलेगी. दरअसल लेबर ऑफ लव का मतलब होता है, ऐसा काम जो दिल से और पूरी मेहनत से किया जाए, जिसमें किसी तरह की मजबूरी ना हो.

3)  गौरव गोगोई के 'PAK कनेक्शन' की होगी जांच, असम कैबिनेट ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट

असम कैबिनेट ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक से जुड़े मामले को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) को भेजने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और कैबिनेट ने माना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है.

4) जनकपुरी हादसा: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सौरभ भारद्वाज, पुलिस ने हिरासत में लिया

दिल्ली के जनकपुरी में बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत के मामले में सियासी टकराव शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया, जब वो पार्टी नेताओं के साथ मृतक के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

5) पुतिन से क्यों मिलना चाहता था एपस्टीन, अपना रहा था नई-नई तरकीबें, डॉक्यूमेंट्स में बड़ा खुलासा

जेफरी एपस्टीन के काले कारनामे दुनियाभर की सुर्खियां बने हुए हैं. नाबालिग बच्चियों के शोषण से लेकर सेक्स ट्रैफिकिंग तक का एपस्टीन का काला चिट्ठा अब दुनिया के सामने है. अब पता चला है कि जेफरी की रूस में बेइंतहा दिलचस्पी थी और वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलना चाहता था.

---- समाप्त ----
