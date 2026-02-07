Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दो दिनों के दौरे पर हैं. उन्होंने शनिवार को कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मलेशिया में भारत के लिए प्यार और सम्मान है. ऐसा स्वागत भारत याद रखेगा. वहीं, जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा कबूलनामा किया है. आतंकी इलियास कश्मीरी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ ने आतंकियों से कहा था कि ये गजवा ए हिंद है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें.

1) India-US Trade Deal Exclusive: सोयाबीन तेल, दालें और सेब पर अमेरिका को छूट क्‍यों? पीयूष गोयल ने बताया

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर शनिवार को वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आजतक से बातचीत की. इस बातचीत के दौरान उन्‍होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि एग्रीकल्‍चर और डेयरी प्रोडक्‍ट्स पर अमेरिका को कोई छूट नहीं दी गई है. एक भी ऐसी वस्‍तु नहीं खोली गई है, जो किसानों के हित में नहीं है.

2) 'मलेशिया में ऐसा स्वागत भारत याद रखेगा...', PM मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को किया संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दो दिनों के दौरे पर हैं. उन्होंने शनिवार को कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मलेशिया में भारत के लिए प्यार और सम्मान है. ऐसा स्वागत भारत याद रखेगा.

3) आसिम मुनीर ने दिया था 'गजवा-ए-हिंद' का नारा, ऑपरेशन सिंदूर पर जैश आतंकी का बड़ा कबूलनामा

जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा कबूलनामा किया है. आतंकी इलियास कश्मीरी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ ने आतंकियों से कहा था कि ये गजवा ए हिंद है.

4) 'हमारा समय कमजोर, लेकिन दौर आएगा', RJD की कमान संभालने के बाद बोले तेजस्वी यादव

पटना में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया. पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में राजनीतिक हमलों, संगठन विस्तार, NDA सरकार पर आरोपों और RJD के भविष्य को लेकर कई बड़े बयान दिए. कार्यक्रम में मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तेजस्वी ने भावुक अंदाज में कहा कि RJD को नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे ले जाने का समय है और वे इसका नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

5) ICC की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान... भारत संग T20 वर्ल्ड कप मैच पर बदले तेवर, बातचीत के लिए राजी

भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले को लेकर जारी विवाद के बीच एक नया ट्विस्ट सामने आया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) से औपचारिक बातचीत की मांग की है. दरअसल, पीसीबी ने पहले आईसीसी को पत्र लिखकर भारत के खिलाफ मैच से हटने की बात कही थी और इसे असाधारण परिस्थितियों का मामला बताते हुए अपनी सरकार के ट्वीट को भी आधार के तौर पर जोड़ा था.

