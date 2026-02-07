'हमारा समय कमजोर, लेकिन दौर आएगा', RJD की कमान संभालने के बाद बोले तेजस्वी यादव

पटना में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया. पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में राजनीतिक हमलों, संगठन विस्तार, NDA सरकार पर आरोपों और RJD के भविष्य को लेकर कई बड़े बयान दिए. कार्यक्रम में मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तेजस्वी ने भावुक अंदाज में कहा कि RJD को नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे ले जाने का समय है और वे इसका नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

“हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही है”

तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक सफर पर बोलते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगातार साज़िश की गई. उन्होंने कहा, “जब मेरी मूंछ भी नहीं आई थी, तब CBI और ED के केस लगा दिए गए. हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही है. मेरा दोष बस इतना था कि 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाना चाहते थे.” तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर निजी हमले किए जा रहे हैं.

“लालू प्रसाद का सपना पूरा करना है, RJD को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है”

तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने का उनके लिए अर्थ सिर्फ पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा “लालू प्रसाद का सपना पूरा करना है. बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करना है. मेरा सपना है कि RJD को फिर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले.” उन्होंने ऐलान किया कि होली के बाद वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करेंगे.

NDA सरकार पर सीधा हमला- “डर तंत्र कायम किया गया है”

पदभार ग्रहण भाषण में तेजस्वी ने NDA पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा “एनडीए सरकार डर तंत्र कायम करना चाहती है. आज लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जा रहा है. विपक्ष को दबाने और बदनाम करने की कोशिश हो रही है.” उन्होंने यह भी कहा “बिहार चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता. लेकिन हम डरने और झुकने वाले नहीं हैं.”

“हम कमजोर नहीं, बस हमारा समय कमजोर है, दौर हमारा आएगा”

तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा, “हम लोग कमजोर नहीं हैं, लेकिन हमारा समय कमजोर है. समय आएगा हमारा भी. आज NDA का समय है, लेकिन हमारा दौर जरूर आएगा.”

नीतीश कुमार पर हमला- “वह अधिकारियों के मुख्यमंत्री हैं”

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार सिर्फ अधिकारियों के मुख्यमंत्री रहेंगे. वह लीडर नहीं बन सकते. बिहार में अगर कोई लीडर है तो वह लालू प्रसाद हैं.” उन्होंने कहा कि NDA नेताओं का एकमात्र काम “24 घंटे लालू प्रसाद और तेजस्वी को गाली देना” है.

तेजस्वी की कार्यकर्ताओं को सलाह

तेजस्वी यादव ने कहा, “अब अगर कोई गाली देगा तो मैं कहता हूं कि चुप रहने की जरूरत नहीं है.”

यह बयान उनके assertive political stand के रूप में देखा जा रहा है.

“षड्यंत्र करके सत्ता में आई सरकार”

तेजस्वी ने कहा कि जनता आज भी लालू प्रसाद के साथ है और NDA की सरकार “षड्यंत्र के जरिए” बनी है. उन्होंने दावा किया “लालू प्रसाद जनता के दिल में बसते हैं. यह सरकार सिर्फ राजनीतिक खेल और साज़िश की देन है.”

RJD में नई भूमिका के साथ नई रणनीति

कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर तेजस्वी की नियुक्ति को RJD की अगली पीढ़ी के नेतृत्व को औपचारिक रूप देने के तौर पर देखा जा रहा है. तेजस्वी ने साफ किया कि उनका मुख्य लक्ष्य, पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना, युवाओं को जोड़ना, NDA की नीतियों के खिलाफ प्रभावी विपक्ष तैयार करना होगा. अपने पहले औपचारिक संबोधन में तेजस्वी यादव ने भावनात्मक, राजनीतिक और रणनीतिक तीनों तरह के संदेश दिए. उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि RJD अब एक अधिक आक्रामक और संगठित विपक्ष की भूमिका निभाने जा रही है, और पार्टी की कमान अब उनकी अगुवाई में नए अध्याय की ओर बढ़ रही है.

