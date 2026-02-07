scorecardresearch
 
'मलेशिया में ऐसा स्वागत भारत याद रखेगा...', PM मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को किया संबोधित

पीएम मोदी ने कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित कर कहा कि ये 2026 में मेरा पहला विदेशी दौरा है. मैंने मलेशिया आने का अपना वादा पूरा किया. भारत के प्रति मलेशिया का प्यार दिखा. भारतीय संगीत और सिनेमा मलेशिया में लोकप्रिय है.

मलेशिया में भारतीय समुदाय को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं. (Photo: ANI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के दो दिनों के दौरे पर हैं. उन्होंने शनिवार को कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मलेशिया में भारत के लिए प्यार और सम्मान है. ऐसा स्वागत भारत याद रखेगा.

पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पिछले साल आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया नहीं आ पाया था. लेकिन मैंने मेरे दोस्त से वादा किया था कि मैं जल्द ही मलेशिया आऊंगा और जैसा वादा किया था मैं यहां हूं. ये 2026 की मेरी पहले विदेश यात्रा है.

उन्होंने कहा कि भारत के प्रति मलेशिया का प्यार दिखा है. ऐसा स्वागत भारत याद रखेगा. मलेशिया में भारतीय संगीत और सिनेमा लोकप्रिय है. मलेशिया के 500 स्कूलों में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई हो रही है. दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई है.. 

पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि मलेशिया में भारतीय संगीत और फिल्में काफी लोकप्रिय हैं. मैंने बताया कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन भारत में बहुत से लोगों को यह बात पहले नहीं पता थी. उनके पिछले भारत दौरे के दौरान जब उन्होंने एक पुराना हिंदी गीत गाया, तो उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. 

पीएम मोदी ने कहा कि आज हम प्रगति में एक दूसरे के साथ हैं. भारत और मलेशिया की साझा विरासत है. मैंने मेरे मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी मलेशिया का जिक्र किया था. मैने 1.4 अरब भारतीयों से साझा किया था कि किस तरह मलेशिया के 500 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों को भारतीय भाषाएं सिखाई जा रही हैं. मलेशिया में विवेकानंद को काफी लोग मानते हैं.

उन्होंने कहा कि भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है. ये एशिया की सफलता है. इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे रिश्ते का मार्गदर्शन करने वाला शब्द IMPACT है. IMPACT मतलब इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों में भारत की यात्रा करें. अपने साथ अपने मलेशियाई दोस्तों को भी लेकर भारत लाएं क्योंकि लोगों से लोगों का संपर्क ही हमारे रिश्तों का स्तंभ है. हम एक दूसरे के साझेदार देश हैं. यूपीआई मलेशिया में भी जल्द लॉन्च होगा. एक दशक में बड़े सुधार हुए हैं.  इससे पहले मलेशिया पहुंचने पर खुद पीएम अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें रिसीव किया. 

