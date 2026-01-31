scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने 12 शहरों में एकसाथ हमले कर हालात तनावपूर्ण कर दिए हैं. महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार ने पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ता दिख रहा है. बंगाल में निपाह वायरस के मामले और मैक्सीजोन टच घोटाले ने चिंता बढ़ा दी है.

बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के 12 शहरों पर हमला किया. (Screenshot)
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 31 जनवरी को बलोच विद्रोहियों ने बड़ा हमला किया. एक साथ 12 शहरों पर किए गए इस हमले में बलोचों ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है. सुनेत्रा पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. मिडिल ईस्ट में जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. ईरान के दक्षिणी बंदरगाह बंदर अब्बास में एक धमाका हुआ. टी20 वर्ल्ड कप से पहले पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले सामने आए, जिसने चिंताएं पैदा कर दी हैं. मैक्सीजोन टच निवेश घोटाले में फिल्मी सितारों और सांसद मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आज शाम की बड़ी खबरें...

1. बैंक पर कब्जा कर रॉकेट से उड़ा दिया... बलोचों विद्रोहियों का ऑपरेशन हेरॉफ 2.O, जिसने पाकिस्तान में मचा दी खलबली

पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत शनिवार को बागी बलोचों की हुंकार से सहम गया. बलूचिस्तान में बलोच अलगाववादियों ने 'ऑपरेशन हेरॉफ 2.0' के तहत बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसने इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान सरकार और रावलपिंडी की आर्मी बैरकों में मौजूद आर्मी चीफ आसिम मुनीर की चूलें हिला दी है. बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इस ऑपरेशन को अपनी आजादी की लड़ाई का अगला चरण बताया है. शनिवार की सुबह बलूचिस्तान के कई जिलों जिनमें क्वेटा, नुश्की, दल्बंदीन, पसनी, ग्वादर, खारान और मस्तुंग BLA के बागियों ने हमला किया.

2. सुनेत्रा पवार बनीं डिप्टी CM... लेकिन नहीं मिला वित्त मंत्रालय, CM फडणवीस ने सौंपी इन विभागों की जिम्मेदारी

महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण देखने को मिला, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की नेता और दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. मुंबई के लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा पवार को विभागों का आवंटन भी कर दिया है. उपमुख्यमंत्री पद के साथ-साथ राज्य वह सरकार में आबकारी, खेल और अल्पसंख्यक एवं औकाफ मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी. हालांकि, उन्हें इन मंत्रालयों के अलावा अहम वित्त विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी गई है.

3. मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाली है जंग... ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाका, कमांडर की मौत की खबरों से सनसनी

ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित बंदर अब्बास बंदरगाह पर शनिवार को एक जोरदार धमाका हुआ. ईरानी मीडिया ने इस विस्फोट की पुष्टि की है, लेकिन इसकी वजहों को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की जांच में जुटी हैं और हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. समाचार एजेंसी तस्नीम ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें इस धमाके में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के नौसेना कमांडर को निशाना बनाने की बात कही गई थी.

4. क्या T20 वर्ल्ड कप पर मंडरा रहा निपाह वायरस का खतरा? BCCI ने बताई हकीकत 

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारत की आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 मेजबानी को लेकर सवाल खड़े किए गए. हालांकि सच्चाई यह है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी तरह का खतरा मौजूद नहीं है. पश्चिम बंगाल में सामने आया निपाह वायरस का मामला ना तो नया है और ना ही असामान्य. यह भारत में निपाह वायरस का आठवां मामला है, दिसंबर में दो लोग संक्रमित पाए गए, जिन्हें तुरंत आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया गया. दोनों मरीज पूरी तरह क्वारंटीन में हैं. उनके संपर्क में आए 196 लोगों को ट्रेस किया गया. सभी की जांच हुई और एक भी नया केस सामने नहीं आया.

5. 3000 करोड़ के निवेश घोटाले में मनोज तिवारी, गोविंदा, शक्ति कपूर की बढ़ी मुश्किलें, जमशेदपुर में केस दर्ज

निवेश से जुड़े एक बड़े घोटाले में अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अभिनेता गोविंदा, शक्ति कपूर और चंकी पांडे समेत कई लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इन सभी के खिलाफ निवेशकों को लुभाने और निवेश योजना का प्रचार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद स्थित कंपनी Maxizone Touch Private Limited से जुड़ा यह मामला जमशेदपुर कोर्ट में सामने आया. आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच दिया था. कंपनी की स्कीम में निवेश करने पर हर महीने करीब 15 प्रतिशत ब्याज देने का वादा किया गया था.

