क्या T20 वर्ल्ड कप पर मंडरा रहा निपाह वायरस का खतरा? BCCI ने बताई हकीकत

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होना है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले सामने आए, जिसने चिंताएं पैदा कर दीं.

7 फरवरी से शुरू हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप 2026 (Photo: PTI)
7 फरवरी से शुरू हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप 2026 (Photo: PTI)

पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारत की आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 मेजबानी को लेकर सवाल खड़े किए गए. हालांकि सच्चाई यह है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी तरह का खतरा मौजूद नहीं है. पश्चिम बंगाल में सामने आया निपाह वायरस का मामला ना तो नया है और ना ही असामान्य.

यह भारत में निपाह वायरस का आठवां मामला है, दिसंबर में दो लोग संक्रमित पाए गए, जिन्हें तुरंत आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया गया. दोनों मरीज पूरी तरह क्वारंटीन में हैं. उनके संपर्क में आए 196 लोगों को ट्रेस किया गया. सभी की जांच हुई और एक भी नया केस सामने नहीं आया.

भारत सरकार ने स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया, 'केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से निगरानी, जांच और फील्ड इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं. फिलहाल निपाह वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लगातार मॉनिटर की जा रही है. इस बयान से साफ है कि किसी तरह की आपात स्थिति नहीं है.

निपाह वायरस है क्या?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है. यह संक्रमित भोजन या संक्रमित व्यक्ति के नज़दीकी संपर्क से फैल सकता है. हालांकि, सबसे अहम बात यह है कि निपाह वायरस हवा से नहीं फैलता, जैसा कि कोविड-19 फैलता था. यह केवल करीबी संपर्क, खांसी या छींक की बूंदों से ही फैल सकता है.

कोविड महामारी के अनुभव के बाद नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश सिर्फ एहतियात के तौर पर थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं. इसे खतरे का संकेत बताना गलत होगा. WHO ने साफ कहा है, 'मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर डब्ल्यूएचओ किसी भी तरह के यात्रा या व्यापार प्रतिबंध की सिफारिश नहीं करता.'

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ज्यादातर भ्रामक बातें पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट्स से सामने आई हैं. कुछ चीनी नागरिकों द्वारा भारत से फ्लाइट्स सस्पेंड करने की मांग जरूर उठी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल उलट है.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है. एक वरिष्ठ BCCI अधिकारी ने इनसाइड स्पोर्ट से कहा, 'खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. अगर जरा भी वास्तविक खतरा होता, तो हम सरकार और स्थानीय प्रशासन से तुरंत सलाह लेते. फिलहाल यह सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है.'

निपाह के दोनों मामले बारासात में मिले हैं, जो कि ईडन गार्डन्स से लगभग 30 किलोमीटर दूर है. ईडन गार्डन्स में T20 वर्ल्ड कप 2026 के छह मुकाबले खेले जाने हैं. इसमें एक सेमीफाइनल भी शामिल है. बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि मैच शिफ्ट करने पर कोई चर्चा नहीं हुई है. साथ अन्य क्रिकेट बोर्ड्स को भी कोई सुरक्षा चिंता नहीं है. यही नहीं सरकार की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

