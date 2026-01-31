scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3000 करोड़ के निवेश घोटाले में मनोज तिवारी, गोविंदा, शक्ति कपूर की बढ़ी मुश्किलें, जमशेदपुर में केस दर्ज

मैक्सीजोन टच निवेश घोटाले में फिल्मी सितारों और सांसद मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जमशेदपुर कोर्ट के आदेश पर निवेशकों को लुभाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. कंपनी पर 15 प्रतिशत मासिक रिटर्न का लालच देकर निवेश करवाने का आरोप है. निवेशकों के करोड़ों रुपये फंसने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब पुलिस जांच शुरू हो गई है.

Advertisement
X
फिल्मी सितारों के खिलाफ केस दर्ज (Photo: ITG)
फिल्मी सितारों के खिलाफ केस दर्ज (Photo: ITG)

निवेश से जुड़े एक बड़े घोटाले में अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अभिनेता गोविंदा, शक्ति कपूर और चंकी पांडे समेत कई लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इन सभी के खिलाफ निवेशकों को लुभाने और निवेश योजना का प्रचार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है.

15 प्रतिशत ब्याज देने का किया था वादा

रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद स्थित कंपनी Maxizone Touch Private Limited से जुड़ा यह मामला जमशेदपुर कोर्ट में सामने आया. आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच दिया था. कंपनी की स्कीम में निवेश करने पर हर महीने करीब 15 प्रतिशत ब्याज देने का वादा किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Manoj Tiwari
Manoj Tiwari के नाम पर चल रही फर्जी Facebook ID
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी.
मनोज तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी, पुलिस ने दर्ज किया मामला
Manoj Tiwary and Gautam Gambhir
'टीम इंड‍िया वर्ल्ड कप नहीं जीती तो गंभीर को...', मनोज त‍िवारी का हमला
Bjp will get its youngest president nitin nabin
नितिन नबीन को BJP की कमान, तारीफ में क्या बोले मनोज तिवारी? सुनें
Manoj Tiwari's Mumbai house robbed of five and a half lakh rupees
मनोज तिवारी के घर से चोरी का आरोप पूर्व कर्मचारी पर

मामले की सुनवाई शुक्रवार को जमशेदपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई. शिकायतकर्ता सुबोध कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 120B सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया. शिकायतकर्ता के वकील विद्या सिंह ने बताया कि कोर्ट में शिकायत दर्ज होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ साकची थाना में केस दर्ज किया जाएगा.

कई फिल्मी सितारों ने किया था कंपनी का विज्ञापन

Advertisement

बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ताओं ने कंपनी में करीब 30 लाख रुपये तक का निवेश किया था. निवेशकों का आरोप है कि कंपनी ने तय समय पर ब्याज और मूलधन वापस नहीं किया. वहीं कंपनी का कहना है कि उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके कारण भुगतान नहीं किया जा सका.

जानकारी के मुताबिक कंपनी में जमशेदपुर के निवेशकों के करीब 150 करोड़ रुपये और झारखंड के निवेशकों के लगभग 600 करोड़ रुपये फंसे हुए बताए जा रहे हैं. पूरे घोटाले की रकम करीब 3000 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

फिलहाल मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और पुलिस जांच की दिशा में आगे बढ़ रही है. इस केस ने निवेश योजनाओं के प्रचार में सेलेब्रिटी की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement