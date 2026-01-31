3000 करोड़ के निवेश घोटाले में मनोज तिवारी, गोविंदा, शक्ति कपूर की बढ़ी मुश्किलें, जमशेदपुर में केस दर्ज

निवेश से जुड़े एक बड़े घोटाले में अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अभिनेता गोविंदा, शक्ति कपूर और चंकी पांडे समेत कई लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इन सभी के खिलाफ निवेशकों को लुभाने और निवेश योजना का प्रचार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है.

और पढ़ें

15 प्रतिशत ब्याज देने का किया था वादा

रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद स्थित कंपनी Maxizone Touch Private Limited से जुड़ा यह मामला जमशेदपुर कोर्ट में सामने आया. आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच दिया था. कंपनी की स्कीम में निवेश करने पर हर महीने करीब 15 प्रतिशत ब्याज देने का वादा किया गया था.

मामले की सुनवाई शुक्रवार को जमशेदपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई. शिकायतकर्ता सुबोध कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 120B सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया. शिकायतकर्ता के वकील विद्या सिंह ने बताया कि कोर्ट में शिकायत दर्ज होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ साकची थाना में केस दर्ज किया जाएगा.

कई फिल्मी सितारों ने किया था कंपनी का विज्ञापन

Advertisement

बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ताओं ने कंपनी में करीब 30 लाख रुपये तक का निवेश किया था. निवेशकों का आरोप है कि कंपनी ने तय समय पर ब्याज और मूलधन वापस नहीं किया. वहीं कंपनी का कहना है कि उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके कारण भुगतान नहीं किया जा सका.

जानकारी के मुताबिक कंपनी में जमशेदपुर के निवेशकों के करीब 150 करोड़ रुपये और झारखंड के निवेशकों के लगभग 600 करोड़ रुपये फंसे हुए बताए जा रहे हैं. पूरे घोटाले की रकम करीब 3000 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

फिलहाल मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और पुलिस जांच की दिशा में आगे बढ़ रही है. इस केस ने निवेश योजनाओं के प्रचार में सेलेब्रिटी की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----