Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने केरल के मुख्यमंत्री को उनके प्रदेश के मामले में बिना सच जाने हस्तक्षेप नहीं करने की नसीहत दी है. HRCBM की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच हिंदुओं के खिलाफ ईशनिंदा के कम से कम 71 मामले दर्ज किए गए हैं. CWC बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया. चीन ने मैग्लेव तकनीक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें.

डीके शिवकुमार ने दी केरल के CM को नसीहत (Photo: PTI)
'बिना सच जाने कर्नाटक के मामलों में हस्तक्षेप न करें...', डीके शिवकुमार ने दी केरल के CM को नसीहत

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने केरल के मुख्यमंत्री को उनके प्रदेश के मामले में बिना सच जाने हस्तक्षेप नहीं करने की नसीहत दी है. शिवकुमार का कहना है कि उनके प्रदेश में बुलडोजर राज नहीं है. सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है.

6 महीनों में 71 मामले, नाबालिग भी निशाने पर... बांग्लादेश में हिंदुओं पर ‘ईशनिंदा’ के नाम पर अत्याचार

HRCBM की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच हिंदुओं के खिलाफ ईशनिंदा के कम से कम 71 मामले दर्ज किए गए हैं. रिपोर्ट में सबसे भयावह घटना 18 दिसंबर 2025 की बताई गई है, जिसमें ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव को आग के हवाले कर दिया.

MGNREGA का नाम बदलने के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, राहुल गांधी बोले- फैसला नोटबंदी जैसा विनाशकारी

CWC बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया. राहुल गांधी ने MNREGA का नाम बदलने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला.

2 सेकेंड में 700 km/hr की स्पीड... चीन के हाइपरलूप ने तोड़ा जमीनी रफ्तार का रिकॉर्ड

चीन ने मैग्लेव तकनीक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने 1.1 टन वाहन को सिर्फ 2 सेकेंड में 700 km/h की रफ्तार दी. यह सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव का नया बेंचमार्क है, जो हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट और रॉकेट लॉन्च में मदद करेगा.

'राबड़ी आवास में है तहखाना...', JDU ने जताई आशंका, RJD ने दे डाली खुली चुनौती

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को लेकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि बंगले में तहखाना हो सकता है. इस पर आरजेडी ने पलटवार किया है.

राजधानी से हटा GRAP-4 का पहरा, खुले स्कूल-ऑफलाइन शुरू हुई पढ़ाई

देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. AQI में सुधार के चलते GRAP-4 की कड़ी पाबंदियों को हटा दिया गया है. इसके साथ ही कक्षा 6 से लेकर 9 और 11 के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेस को फिर से शुरू कर दिया गया है.

'यह संगठन की शक्ति है...', दिग्विजय सिंह ने X पर शेयर की PM मोदी की पुरानी तस्वीर

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक से ठीक पहले वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा कर RSS और जनसंघ के संगठनात्मक ढांचे की ताकत का जिक्र किया. बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि यह टिप्पणी आलोचना नहीं, बल्कि प्रशंसा के तौर पर थी.

Xiaomi ने लॉन्च किया अपना सबसे पावरफुल Ultra फोन, मिलेगा 200MP कैमरा

Xiaomi ने अपना सबसे पावरफुल फोन इस हफ्ते लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने Xiaomi 17 Ultra को चीन में लॉन्च किया है, जो 50MP के प्राइमरी और 200MP के टेलीफोटो लेंस वाले ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. फोन में बड़ी बैटरी दी गई है, जो ज्यादातर फ्लैगशिप फोन में नहीं मिलती है. आइए जानते हैं इस फोन की खास बातें.

उदयपुर कांड: क्या होती है वो आफ्टर पार्टी, जिसमें CEO और महिला कर्मचारी ने पति के साथ मिलकर कार में किया मैनेजर से गैंगरेप

बर्थडे पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी के नाम पर महिला मैनेजर को घर छोड़ने का भरोसा देकर कार में बैठाया गया. आमतौर पर आफ्टर पार्टी किसी कार्यक्रम के बाद होने वाली अनौपचारिक मीटिंग होती है, लेकिन आरोप है कि इसी बहाने रास्ते में स्मोक कराया गया और वह बेसुध हो गई. इसके बाद कार में गैंगरेप की वारदात हुई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चार दिन की रिमांड पर लिया है.

---- समाप्त ----
