'यह संगठन की शक्ति है...', दिग्विजय सिंह ने X पर शेयर की PM मोदी की पुरानी तस्वीर

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक से ठीक पहले वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा कर RSS और जनसंघ के संगठनात्मक ढांचे की ताकत का जिक्र किया. बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि यह टिप्पणी आलोचना नहीं, बल्कि प्रशंसा के तौर पर थी.

दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर की है. (Photo- @digvijaya_28)
कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की अहम बैठक से ठीक पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी. दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें मोदी वरिष्ठ नेताओं के चरणों के पास फर्श पर बैठे दिखाई दे रहे हैं.

इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, "Quora site पर मुझे यह चित्र मिला. बहुत ही प्रभावशाली है. किस प्रकार RSS का ज़मीनी स्वयं सेवक व जनसंघ @BJP4India का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना. यह संघटन की शक्ति है. जय सिया राम."

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा से लेकर मनरेगा तक... CWC मीटिंग में खड़गे क्या-क्या बोले?

पोस्ट सामने आते ही इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने इसे प्रधानमंत्री पर तंज के तौर पर देखा, तो कुछ ने संगठनात्मक राजनीति पर टिप्पणी माना. इसके बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि उनका इरादा किसी तरह की आलोचना करने का नहीं था. उन्होंने कहा कि यह पोस्ट RSS और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की ताकत को दिखाने के लिए थी.

इसी दिन दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन के अंदर सुधार और पावर डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने 19 दिसंबर को राहुल गांधी के एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, "राहुल गांधी जी आप सोशियो-इकोनॉमिक इश्यूज के मामलों में बिल्कुल सही हैं. फुल मार्क्स, लेकिन अब प्लीज INC को भी देखिए."

यह भी पढ़ें: कर्नाटक के नेतृत्व विवाद के बीच सिद्धारमैया दिल्ली, कांग्रेस कार्यसमिति बैठक पर टिकीं निगाहें

इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा माहौल पर कमेंट करते हुए कहा, "जैसे ECI को रिफॉर्म्स की जरूरत है, वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी. आपने 'संगठन क्रिएशन' से शुरुआत की है लेकिन हमें और प्रैक्टिकल डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग की जरूरत है. मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं. बस प्रॉब्लम यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है. जय सिया राम."

दिग्विजय सिंह के ये बयान ऐसे समय आए हैं, जब शनिवार, 27 दिसंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन स्थित AICC मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की. बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कई मुख्यमंत्री और शशि थरूर, डीके शिवकुमार, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और खुद दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए.

