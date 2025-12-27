राजधानी से हटा GRAP-4 का पहरा, खुले स्कूल-ऑफलाइन शुरू हुई पढ़ाई

देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. AQI में सुधार के चलते GRAP-4 की कड़ी पाबंदियों को हटा दिया गया है. इसके साथ ही कक्षा 6 से लेकर 9 और 11 के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेस को फिर से शुरू कर दिया गया है.

राजधानी की हवा में बदलाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि, ग्रैप-1,2 और 3 के नियम लागू रहेंगे. लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हवा का स्तर कम होते ही, फिर से प्रदूषण बढ़ सकता है.

जारी किया गया आदेश

इस आदेश को लेकर दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया, इसमें DOE,NDMC,MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतगर्त आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का निर्देश दिया है.

कक्षा 6-9 और 11 की चलेंगी कक्षाएं

जारी सर्कुलर के अनुसार, कक्षा 6 से 9 और 11 की क्लासेस पूरी तरह से ऑफलाइन होगी. वहीं, कक्षा 5 तक के लिए हाइब्रिड मोड जारी है.

फिर बढ़ सकता है प्रदूषण

हालांकि, अभी AQI काफी कम लेकिन मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जब हवा कम होगी, तो फिर से प्रदूषण का लेवल बढ़ सकता है. यहीं कारण है कि ग्रैप-1,2 और 3 नहीं हटाया जा रहा है.



कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन जारी

शिक्षा विभाग ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं पहले से ही ऑफलाइन कक्षाओं में मौजूद थे, वे बिना किसी बदलाव के ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे. साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं बिना किसी बदलाव के कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी.

