Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से रेल के साथ सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के मनाली में क्रिसमस के मौके पर हज़ारों सैलानियों ने पहुंचकर जश्न मनाया.

कोहरे के कारण उत्तर भारत में रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं, दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट. (File Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार:

उत्तर भारत में घने कोहरे ने थामी रेल की रफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट  

उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से रेल के साथ सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) से गुज़रने वाली दर्जनों ट्रेनें शुक्रवार को भी कई-कई घंटे लेट चल रही हैं. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर शुरू करने से पहले वे अपने ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस ज़रूर चेक करें.

PM मोदी का कार्यक्रम खत्म होते ही गमलों की मच गई लूट, टूट पड़े लोग- VIDEO 

लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से सजावटी गमले चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में LDA और नगर निगम द्वारा लगाए गए गमले लोग उठाकर ले जाते दिख रहे हैं. कुछ लोग इन्हें हाथ में लेकर तो कुछ दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर लादकर ले जाते दिखाई दिए.

हिमाचल में क्रिसमस का धमाल... मनाली में उमड़े सैलानी, अलग-अलग राज्यों से पहुंचीं 3000 से ज्यादा गाड़ियां

हिमाचल प्रदेश के मनाली में क्रिसमस के मौके पर हज़ारों सैलानियों ने पहुंचकर जश्न मनाया. क्रिसमस को मनाने के लिए इस बार 3000 से ज्यादा निजी वाहन और दिल्ली से करीब 150 वोल्वो बसें शहर पहुंची. होटल मालिकों और स्थानीय दुकानदारों को उम्मीद है कि नए साल के मौके पर पर्यटकों की तादाद में और भी बड़ा इजाफा होगा.

ट्रंप ने अब एक और देश में दिया हमले का आदेश, ISIS पर अमेरिकी सेना ने की एयर स्ट्राइक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ़ कई 'घातक' हवाई हमले किए हैं. इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है. अमेरिका ने हाल ही में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत नाइजीरिया को 'खास चिंता वाला देश' घोषित किया है.  

आजतक के 'ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा' से जागी सरकार, दिल्ली में फर्जी PUC सेंटर्स पर होगी FIR

दिल्ली सरकार ने फर्ज़ी पीयूसी बनाने वाले केंद्रों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने ये सख्त कदम प्रदूषण के नाम पर हो रहे फर्ज़ीवाड़े को रोकने के लिए उठाया है. पर्यावरण विभाग ने करीब 800 केंद्रों की जांच के बाद 12 सेंटर्स को सस्पेंड कर दिया है.

करनाल में नीरज चोपड़ा का शाही रिसेप्शन, आशीर्वाद देने पहुंचे CM सैनी समेत कई दिग्गज

हरियाणा के करनाल में गुरुवार को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी का भव्य रिसेप्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया. निजी पैलेस में हुए कार्यक्रम में CM नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण शामिल हुए. नीरज और हिमानी की शादी 16 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश में हुई थी.

छत्तीसगढ़ में अब मंत्रियों और अफसरों को नहीं मिलेगा 'गार्ड ऑफ ऑनर', सरकार ने बदला नियम

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 'गार्ड ऑफ ऑनर' से जुड़े दशकों पुराने प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया है. अब राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनके नियमित दौरों, निरीक्षणों या जिला प्रवास के दौरान यह औपचारिक सलामी नहीं दी जाएगी. ये अहम फैसला उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर लिया गया है.  

उदयपुर: चलती कार में महिला मैनेजर से गैंगरेप के मामले में पुलिस का एक्शन, IT कंपनी के CEO समेत 3 अरेस्ट

राजस्थान के उदयपुर में एक निजी आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ कथित कॉर्पोरेट गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी बच्चों के लिए बैन हो सोशल मीडिया, मद्रास हाई कोर्ट का केंद्र को सुझाव

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को बड़ा सुझाव दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर कानून लाने की संभावना तलाशे, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए.

जयपुर के चौमूं में आधी रात को बवाल, मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने के बाद पुलिस पर पथराव, इंटरनेट बंद
 
राजधानी जयपुर के पास चौमूं कस्बे में गुरुवार देर रात उस वक्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जब बस स्टैंड स्थित एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया. 

---- समाप्त ----
