उत्तर भारत में घने कोहरे ने थामी रेल की रफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट 

उत्तर भारत में घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. पिछले कई दिनों से सबुह के समय देश के इस हिस्से में घना कोहरा छाया रह रहा है, जिस कारण विजिबिलिटी बहुत कम रहती है. इसकी वजह से रेल के साथ सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है. राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें शुक्रवार को भी कई-कई घंटे लेट चल रही हैं. कड़ाके की ठंड में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करना यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम होने से ट्रेनों की स्पीड सीमित कर दी गई है, जिससे देरी बढ़ती जा रही है. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर शुरू करने से पहले वे अपने ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक करें.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजरने वाली लेट चल रही प्रमुख ट्रेनें:

12302 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस: 10 घंटे लेट

12314 नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस: 11 घंटे लेट

12818 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस: 5:30 घंटे लेट

20802 मगध एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट

03252 दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस: 16 घंटे लेट

04078 नई दिल्ली-कामाख्या स्पेशल एक्सप्रेस: 3 घंटे लेट

12394 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर संपर्ण क्रांति एक्सप्रेस: 10 घंटे लेट

12802 आनंद विहार-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट

15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल: 3:30 घंटे लेट

14038 सिलचर-पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट

22362 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट

05562 रक्सौल स्पेशल एक्सप्रेस: 15 घंटे लेट

09343 पटना स्पेशल एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट

03223 हरिद्वार स्पेशल एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट

12370 देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस: 8:30 घंटे लेट

06221 दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस: 25 घंटे लेट

12282 नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस: 9 घंटे लेट

12260 बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस: 3 घंटे लेट

12815 नंदनकानन एक्सप्रेस: ढाई घंटे लेट

12320 ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस: ढाई घंटे लेट

12372 बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस: ढाई घंटे लेट

22361 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस: 9:30 घंटे लेट

12324 प्रयागराज-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस: 15 घंटे लेट

12333 हावड़ा-प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट

इसके अलावा, 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की स्पीड कम रखी जा रही है. कोहरा छंटने तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है. यात्रियों से अपील है कि NTES ऐप या रेलवे की वेबसाइट पर ट्रेन की रीयल-टाइम स्टेटस चेक करें.

