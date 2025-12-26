scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उत्तर भारत में घने कोहरे ने थामी रेल की रफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट 

उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर जारी है. राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें कई-कई घंटे लेट चल रही हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजरने वाली नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी 10 घंटे, सियालदह राजधानी 11 घंटे और दरभंगा स्पेशल 25 घंटे देरी से चल रही है. कोहरे से विजिबिलिटी कम होने के कारण रेलवे ने ट्रेनों की स्पीड सीमित कर दी है.

Advertisement
X
कोहरे के कारण उत्तर भारत में रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं, दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट. (File Photo: PTI)
कोहरे के कारण उत्तर भारत में रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं, दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट. (File Photo: PTI)

उत्तर भारत में घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. पिछले कई दिनों से सबुह के समय देश के इस हिस्से में घना कोहरा छाया रह रहा है, जिस कारण विजिबिलिटी बहुत कम रहती है. इसकी वजह से रेल के साथ सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है. राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी अपनी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं. 

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (मुगलसराय) से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें शुक्रवार को भी कई-कई घंटे लेट चल रही हैं. कड़ाके की ठंड में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करना यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम होने से ट्रेनों की स्पीड सीमित कर दी गई है, जिससे देरी बढ़ती जा रही है. रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सफर शुरू करने से पहले वे अपने ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक करें.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजरने वाली लेट चल रही प्रमुख ट्रेनें:

सम्बंधित ख़बरें

अब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब (Photo: PTI)
यात्रीगण कृपया ध्यान दें... रेल यात्रा आज से महंगी! जानें- जेब पर पड़ेगा कितना असर
New Year 2026 Trip
शिमला, अंडमान या थाईलैंड में मनाएं नए साल का जश्न, IRCTC लाया ये शानदार ऑफर
Trains Running Late Due to Fog North india (Photo- ITG)
रेलवे ने रद्द कर दीं ये ट्रेनें, सियालदह-राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें आज भी लेट, देखें लिस्ट
New Year Trip 2026
नए साल में करनी है धार्मिक यात्रा? IRCTC ने लॉन्च किए खास टूर पैकेज, बजट में होगी ट्रिप
Special Trains Patna to Anand Vihar
दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर चलने वाली दर्जनों ट्रेनें आज भी कई घंटे लेट, देखें लिस्ट

12302 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस: 10 घंटे लेट
12314 नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस: 11 घंटे लेट
12818 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस: 5:30 घंटे लेट
20802 मगध एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट
03252 दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस: 16 घंटे लेट
04078 नई दिल्ली-कामाख्या स्पेशल एक्सप्रेस: 3 घंटे लेट
12394 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर संपर्ण क्रांति एक्सप्रेस: 10 घंटे लेट
12802 आनंद विहार-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट
15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल: 3:30 घंटे लेट
14038 सिलचर-पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट
22362 नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट
05562 रक्सौल स्पेशल एक्सप्रेस: 15 घंटे लेट
09343 पटना स्पेशल एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट
03223 हरिद्वार स्पेशल एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट
12370 देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस: 8:30 घंटे लेट
06221 दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस: 25 घंटे लेट
12282 नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस: 9 घंटे लेट
12260 बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस: 3 घंटे लेट
12815 नंदनकानन एक्सप्रेस: ढाई घंटे लेट
12320 ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस: ढाई घंटे लेट
12372 बीकानेर-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस: ढाई घंटे लेट
22361 राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस: 9:30 घंटे लेट
12324 प्रयागराज-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस: 15 घंटे लेट
12333 हावड़ा-प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट

Advertisement

इसके अलावा, 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की स्पीड कम रखी जा रही है. कोहरा छंटने तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है. यात्रियों से अपील है कि NTES ऐप या रेलवे की वेबसाइट पर ट्रेन की रीयल-टाइम स्टेटस चेक करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement