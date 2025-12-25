करनाल में नीरज चोपड़ा का शाही रिसेप्शन, आशीर्वाद देने पहुंचे CM सैनी समेत कई दिग्गज

हरियाणा के करनाल में गुरुवार को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी का भव्य रिसेप्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह रिसेप्शन करनाल के एक निजी पैलेस में हो रहा है, जहां देश-प्रदेश की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचीं. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए.

वहीं, रिसेप्शन के दौरान नीरज चोपड़ा क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आए, जबकि उनकी पत्नी हिमानी ने ग्रीन कलर का लहंगा पहन रखा था. दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी और मेहमानों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही. बता दें कि नीरज और हिमानी की शादी 16 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश में हुई थी.

जानकारी के मुताबिक, नीरज चोपड़ा आज दो रिसेप्शन पार्टी दे रहे हैं. एक दिन के समय और दूसरी रात के समय आयोजित की गई है. रात के रिसेप्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई नेता शामिल हुए हैं. यह रात का कार्यक्रम करनाल के अमानी फार्म में आयोजित किया जा रहा है.

रिसेप्शन को पूरी तरह निजी रखा गया है. मीडिया को फिलहाल कार्यक्रम स्थल से दूर रखा गया है और कवरेज की अनुमति नहीं दी गई है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके.

PM मोदी से की थी मुलाकात

बताते चलें कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अपनी पत्नी हिमानी मोर के साथ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की थी. इस खास मुलाकात की कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी कीं. पीएम ने अपने पोस्ट में बताया कि इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई.

मुलाकात के समय नीरज चोपड़ा आइवरी रंग की शेरवानी में नजर आए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली धारियों वाले सफारी सूट में दिखाई दिए थे. वहीं, हिमानी मोर ने हरे रंग की वेलवेट जैकेट पहनी हुई थी और वह पूरी तरह पारंपरिक अंदाज में नजर आईं.

