Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने कहा कि अमेरिका ने परवेज़ मुशर्रफ को अरबों डॉलर में खरीदकर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखा था. जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव 2025 के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने चार सीटों में से तीन पर जीत दर्ज की है. जबकि एक सीट बीजेपी ने अपने नाम की है. 

'मुशर्रफ ने US को सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी...', अमेरिका के पूर्व अफसर का सनसनीखेज खुलासा

अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने कहा कि अमेरिका ने परवेज़ मुशर्रफ को अरबों डॉलर में खरीदकर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखा था. उन्होंने बताया कि वो हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने देता था. किरियाकू ने CIA में 15 साल काम किया और पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों की जिम्मेदारी संभाली थी.

जम्मू-कश्मीर: राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, बीजेपी को एक सीट पर जीत

जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव 2025 के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने चार सीटों में से तीन पर जीत दर्ज की है. जबकि एक सीट बीजेपी ने अपने नाम की है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबेरॉय चुनाव जीते हैं जबकि चौथी सीट पर बीजेपी के सत शर्मा की जीत हुई है. सत शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं.

'3 घंटे में हटानी होगी झूठी AI सामग्री...', चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी

निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में AI यानी कृत्रिम मेधा से बनाए जा रहे फर्जी और भ्रामक कंटेंट पर सख़्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक, राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई झूठी या भ्रामक AI सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा. ये गाइडलाइन तुरंत लागू हो गई हैं.

दिल्ली में छठ पर्व पर रहेगी सरकारी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान; रेलवे ने शुरू की खास पहल

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि छठ पर्व के मौके पर 27 अक्टूबर को दिल्ली में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा. छठ पूजा के पावन मौके पर भारतीय रेलवे ने एक खूबसूरत पहल शुरू की है. देश के कई बड़े रेल स्टेशनों पर छठ के गीत बजाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को त्योहार का माहौल और घर जैसी भावना महसूस हो.

भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'माहे' को बेड़े में किया शामिल

देश में ही बनी एक नई युद्धपोत शृंखला का पहला जहाज़ "माहे" अब नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है. से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोच्चि में तैयार किया है. आने वाले सालों में ऐसे 8 जहाज़ नौसेना का हिस्सा बनेंगे. इस जहाज़ का नाम पुदुचेरी के बंदरगाह शहर "माहे" के नाम पर रखा गया है, जो भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को दिखाता है.

    Advertisement