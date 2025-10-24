scorecardresearch
 

Feedback

जम्मू-कश्मीर: राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, बीजेपी को एक सीट पर जीत

पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था. इसके बाद से जम्मू-कश्मीर में हुआ यह पहला राज्यसभा चुनाव है.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर राज्यसभा की चार में से तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीता (Photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर राज्यसभा की चार में से तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीता (Photo: ITG)

जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है. चार में से तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है जबकि चौथी सीट बीजेपी ने जीती है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबेरॉय चुनाव जीते हैं जबकि चौथी सीट पर बीजेपी के सत शर्मा की जीत हुई है. सत शर्मा को 32 वोट मिले हैं. सत शर्मा मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं.

पार्टी बयान के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान ने जीत दर्ज की है. उन्हें 58 वोट मिले. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान का मुकाबला बीजेपी के अली मोहम्मद मीर से था. दूसरी सीट पर एनसी के सज्जाद अहमद किचलू का मुकाबला बीजेपी के राकेश महाजन से था. चुनाव में कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया था. 

मालूम हो कि फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मौजूद हैं. चारों राज्यसभा सीटों पर नतीजों के ऐलान के बाद उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

This year, the harvest is very good, and people will benefit.
वुलर झील में लौटा ये खोया हुआ 'खजाना', देखें रिपोर्ट 
The alliance has collapsed like a house of cards: BJP.
J&K में NC-कांग्रेस गठबंधन में दरार, BJP ने उमर सरकार पर बोला हमला 
Kashmiri Pandits do celebrate Diwali
कश्मीरी पंडितों ने अनंतनाग के मट्टन सूर्य मंदिर में धूमधाम से मनाई दिवाली, मांगी भाईचारे की दुआ  
There is no need for the countrymen to panic, message from a BSF female soldier at the LoC.
LoC पर महिला फौजियों की हुंकार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को दिया दिवाली का संदेश  
Parvez Rasool
इस कश्मीरी क्रिकेटर ने लिया संन्यास, भारत के लिए खेले इतने मैच, शानदार रहा करियर 
Advertisement

बता दें कि राज्यसभा की कुल चार सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की थीं. इनमें दो सीटों पर अलग-अलग मतदान हुआ, जबकि बाकी दो सीटों पर सामान्य अधिसूचना के तहत चुनाव कराए गए. बता दें कि इन चारों सीट पर शुक्रवार को ही चुनाव हुआ था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Advertisement