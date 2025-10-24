जम्मू-कश्मीर: राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, बीजेपी को एक सीट पर जीत

जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है. चार में से तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है जबकि चौथी सीट बीजेपी ने जीती है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबेरॉय चुनाव जीते हैं जबकि चौथी सीट पर बीजेपी के सत शर्मा की जीत हुई है. सत शर्मा को 32 वोट मिले हैं. सत शर्मा मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं.
पार्टी बयान के मुताबिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान ने जीत दर्ज की है. उन्हें 58 वोट मिले. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान का मुकाबला बीजेपी के अली मोहम्मद मीर से था. दूसरी सीट पर एनसी के सज्जाद अहमद किचलू का मुकाबला बीजेपी के राकेश महाजन से था. चुनाव में कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया था.
मालूम हो कि फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला विजयी उम्मीदवारों को बधाई देने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मौजूद हैं. चारों राज्यसभा सीटों पर नतीजों के ऐलान के बाद उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करेंगे.
बता दें कि राज्यसभा की कुल चार सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की थीं. इनमें दो सीटों पर अलग-अलग मतदान हुआ, जबकि बाकी दो सीटों पर सामान्य अधिसूचना के तहत चुनाव कराए गए. बता दें कि इन चारों सीट पर शुक्रवार को ही चुनाव हुआ था.