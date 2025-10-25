दिल्ली में छठ पर्व पर रहेगा सरकारी छुट्टी, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान; रेलवे ने शुरू की खास पहल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की कि 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर दिल्ली सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी छुट्टी रहेगा. यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में दी गई.
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि यह छुट्टी सोमवार को घोषित किया गया है क्योंकि चार दिवसीय छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन भक्त नदियों या तालाबों के किनारे अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और परिवार विभिन्न अनुष्ठान करते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है.
मुख्यमंत्री ने भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ प्रकृति को समर्पित एक त्योहार है, जहां लोग सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा करते हैं. यह त्योहार आस्था, भक्ति और स्वच्छता का प्रतीक भी है और प्रकृति, पानी और सूर्य की पूजा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है.
भारतीय रेलवे की खास पहल
छठ पूजा के पावन मौके पर भारतीय रेलवे ने एक खूबसूरत पहल शुरू की है. देश के कई बड़े रेल स्टेशनों पर छठ के गीत बजाए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को त्योहार का माहौल और घर जैसी भावना महसूस हो.
पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, जमालपुर, सोनपुर, नई दिल्ली, गाज़ियाबाद और आनंद विहार जैसे प्रमुख स्टेशनों पर छठ गीतों की मधुर धुनें गूंजेगा. रेलवे का कहना है कि इस पहल का मकसद यात्रियों को छठ महापर्व की भक्ति और खुशी से जोड़ना है, जिससे उनकी यात्रा और भी सुखद और यादगार बन सके.